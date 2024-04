Festgesetzter Frachter 'Atlantic Navigator II' hat Rostock verlassen

ROSTOCK (dpa-AFX) - Das seit März im Rostocker Überseehafen festgehaltene Schiff "Atlantic Navigator II" hat den Hafen verlassen. Der Tracking-Anbieter Vesselfinder zeigte am Freitagnachmittag, dass der Frachter in die Ostsee einfuhr. Zuvor hatte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Stralsund der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass das Schiff nun auslaufen dürfe. Das Schiff hat Waren aus Russland an Bord, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, darunter nach Informationen der britischen Nicht-Regierungsorganisation Earthsight Birkenholz und angereichertes Uran für US-Atomkraftwerke./DP/stw