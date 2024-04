DAX® - Q2-Korrektur als klassische Flagge

Gestern titelten wir an dieser Stelle „50-Tages-Linie trägt zur Stabilisierung bei“. Genauer gesagt war die Kombination aus besagtem Durchschnitt (akt. bei 17.802 Punkten) und der Trendlinie auf Wochenbasis (akt. bei 17.778 Punkten), welche diverse Hochs seit 2015 verbindet, gemeint. Diese Unterstützungszone hat der DAX® gestern genutzt und dabei den seit Ostern bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 17.917 Punkten) zu den Akten gelegt. Dank dieser Entwicklung kann die Korrektur des 2. Quartals per Saldo letztlich als Flaggenkonsolidierung interpretiert werden (siehe Chart). Dieses trendbestätigende Kursmuster legt eine Wiederaufnahme der Kursrally der ersten drei Monate des Jahres nahe und impliziert einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch vom 2. April bei 18.567 Punkten. Um den gestrigen Ausbruch nicht zu gefährden, sollten die deutschen Standardwerte in Zukunft nicht mehr in die beschriebene Flagge zurückfallen, aber vor allem die eingangs angeführte 50-Tages-Linie nicht mehr preisgeben. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

