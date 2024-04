Original-Research: PANTAFLIX AG (von Montega AG): Verkaufen

^ Original-Research: PANTAFLIX AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PANTAFLIX AG Unternehmen: PANTAFLIX AG ISIN: DE000A12UPJ7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Verkaufen seit: 25.04.2024 Kursziel: 1,00 EUR (zuvor: 0,85 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA) GB vorgelegt: 2024 erweist sich als klares Produktionsjahr ohne nennenswerte Realisierungen - Break Even für 2025 avisiert Die PANTAFLIX AG hat diese Woche den testierten Einzelabschluss der AG sowie den Konzernabschluss vorgelegt, deren ergebnisseitige Eckdaten weitestgehend unseren Erwartungen entsprechen, während der Umsatz durch eine höhere Teilrealisierung eines Filmprojekts spürbar darüber ausfiel. Anhand des überraschenden Ausblicks für 2024 wird deutlich, dass das laufende Geschäftsjahr ein klares Produktions- und erst 2025 ein Realisierungsjahr ist. Top Line profitiert von höherer Teilrealisierung bei Auftragsproduktion - Ergebnis wie erwartet: Zum Ende des GJ standen Konzernerlöse i.H.v. 35,4 Mio. EUR zu Buche, was einer Steigerung von knapp 80% yoy entspricht und deutlich über unseren Erwartungen liegt (29,5 Mio. EUR). Im Wesentlichen dürfte dies auf die erlösseitig höhere Teilrealisierung des Filmprojekts 'Tiger' zurückzuführen sein, für die wir ursprünglich 30% der Gesamtsumme von 8-9 Mio. EUR (MONe) angesetzt haben. Aus der antizipierten Erlösentwicklung für 2024 (3,0-4,5 Mio. EUR) kann jedoch abgeleitet werden, dass die Teilrealisierung in 2023 deutlich höher ausfiel (rd. 60%, bzw. ca. 5,5 Mio. EUR). Das EBIT konnte durch ein strikteres Kosten-Management und die höhere Umsatzbasis ggü. dem VJ spürbar verbessert werden und lag mit -3,6 Mio. EUR innerhalb der Guidance und auf Höhe unserer Erwartungen (Guidance: -3,7 bis -3,0 Mio. EUR; MONe: -3,7 Mio. EUR). Ausschließlich von Produktionen geprägtes 2024 überrascht - Modell angepasst: Da sich Projekte in der Filmproduktion vom Drehbuch, der Produktion über die Nachbearbeitung bis zur Umsatzrealisierung meist über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr strecken und in 2024 tatsächlich voraussichtlich keine weiteren Fertigstellungen zu erwarten sind, hat PAL bereits einen quantitativen Ausblick auf 2025 kommuniziert. So erwartet das Unternehmen für das laufende GJ ein Erlösniveau von 3- 4,5 Mio. EUR, eine GL von min. 4 Mio. EUR und ein EBIT zwischen -4 und -2,5 Mio. EUR. Damit hält das Unternehmen trotz der Umsatzdelle eine weitere EBIT-Verbesserung für wahrscheinlich. Dies begründet sich zum einen in den Accounting-Charakteristika der ausstehenden Film- bzw. Serienprojekte, die allesamt den Ko- bzw. Eigenproduktionen zuzuordnen sind. Deren Herstellungskosten werden nicht erfolgswirksam in der GuV erfasst, sondern entlang des Projektfortschritts in der Bilanzposition 'geleistete Anzahlungen' aktiviert (MONe 2024: 15 Mio. EUR). Zum anderen dürfte das EBIT in 2024 von dem Wegfall außerordentlicher Kosten profitieren. So entstanden aus der Verschmelzung der PantaSounds, der PANTAFLIX Studios sowie Creative Cosmos 15 auf die PANTAFLIX AG einmalige Verluste i.H.v. 1,5 Mio. EUR. In 2025, dem Jahr der Fertigstellung, dürften mit der Verumsatzung (min. 21 Mio. EUR) die erfolgswirksamen Abschreibungen i.H.v. 90% der jeweiligen Projektbudgets einhergehen, weshalb wir einen Abschreibungsaufwand von 14,4 Mio. EUR erwarten. Im Ergebnis wird das Erreichen des Break Even angestrebt. Auf Basis dieses Ausblicks haben wir unser Modell überarbeitet. Attraktive Perspektive der neuen KI-Strategie in den Fokus der Equity Story gestellt: Nach Aussagen des Managements ist PANTAFLIX mit der Ausrichtung und dem Fortschritt von KI-generiertem Content äußerst zufrieden. Nachdem hierzu bereits im Januar ein vielversprechender Trailer veröffentlicht wurde, dürfte noch im Mai 2024 das Erreichen eines weiteren Meilensteins verkündet werden. Konkret geht es um die Fertigstellung der ersten Folge einer Pre School-Animationsserie, die vordergründig mit dem proprietären PANTAFLIX-KI Workflow erstellt wurde. Unseres Erachtens ist es dann von zentraler Bedeutung, eine gewisse Skalierbarkeit dieser Content-Perspektive realisieren zu können. Gespannt warten wir also auf die Präsentation erster Ergebnisse in einem zusammenhängenden Bewegtbildformat und die Kommunikation zentraler Finanz-KPIs (u.a. notwendige Investitionen, Erlösströme). Fazit: Als wesentlich werten wir die erste Ergebnisverbesserung ggü. dem stark belasteten Jahr 2022. Wenngleich der Ausblick auf 2024 schwach ausfällt, ist u.E. das in Aussicht gestellte Erreichen des Break Even in 2025 von zentraler Bedeutung. Dies dürfte jedoch mit dem Umsetzungserfolg der KI-Fokussierung korrelieren, wo derzeit für Außenstehende die Visibilität u.E. noch gering ist. Nachdem wir unser DCF-Modell überarbeitet und vorgedreht haben, halten wir bei leicht erhöhtem Kursziel von 1,00 EUR (zuvor: 0,85 EUR) nach wie vor an unserem Rating fest. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29519.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °