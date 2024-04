Trading-Chance ENI: Switch-Chance für Range-Trader

Werbung

Der italienische Energiekonzern ENI meldete gestern einen um ein Drittel zum Vorjahr eingebrochenen Nettogewinn im ersten Quartal. Die Anleger reagierten: Die Aktie drehte genau am oberen Ende der seit letztem Herbst geltenden Handelsspanne nach unten. Eine gute Gelegenheit, die im Februar vorgestellte Long-Position auf Short zu drehen.

Ein Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro im ersten Quartal, das klingt wirklich nicht übel. Aber nicht, wenn man weiß, dass er ein Jahr zuvor noch bei 2,4 Milliarden gelegen hatte. Und auch, wenn die Analysten mit einem sinkenden Gewinn gerechnet hatten: Deren Prognose von im Schnitt 1,7 Milliarden Euro wurde so recht deutlich unterboten. Nicht um Sonderfaktoren bereinigt wären dabei unter dem Strich sogar nur noch 1,2 Milliarden herausgekommen. Der untenstehende Chart zeigt: Die Anleger stimmten mit den Füßen ab und stiegen aus.

Genau auf Höhe des „Deckels“ abgedreht … ein markantes Signal

Im Vorfeld war die ENI-Aktie an die obere Begrenzung der im Herbst etablierten, zwischen 14,02 und 15,83 Euro gelegenen Seitwärtsrange gelaufen, bereit zum Sprung, wenn die Quartalsbilanz überzeugend ausgefallen wäre. So wurde aus dem erhofften, klaren Kaufsignal ein nicht minder klares, negatives Signal. Auffällig dabei war auch, dass die Ankündigung seitens des Konzerns, die Aktienrückkäufe in diesem Jahr deutlich auszuweiten, in keiner Weise half, den Kursrückgang aufzuhalten.

Quelle: marketmaker pp4

Damit wäre jetzt der Weg an die untere Begrenzung der Range im Bereich 14,02/14,23 Euro frei. Das wäre erst einmal das primäre Kursziel eines Short-Trades. Aber bevor man da dann an Gewinnmitnahmen denkt, sollte man erst einmal abwarten, ob diese Handelsspanne nicht womöglich nach unten verlassen würde. Denn darunter würde die nächste, markantere Supportlinie erst bei 12,45 Euro warten, ein verlockendes Szenario für das bärische Lager. Jetzt den am 13. Februar vorgestellten Long-Trade glattzustellen und die Seiten zu wechseln, würde sich also durchaus anbieten.

Erstes Ziel: Das untere Ende der Range

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 18,272 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 5,15. Den Stop Loss würden wir bei 16,05 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,20 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die ENI-Aktie lautet HC996F.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 15,66 Euro, 15,83 Euro

Unterstützungen: 14,75 Euro, 14,23 Euro, 14,02 Euro, 12,45 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf ENI

Basiswert ENI WKN HC996F ISIN DE000HC996F8 Basispreis 18,272 Euro K.O.-Schwelle 18,272 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 5,15 Stop Loss Zertifikat 2,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.