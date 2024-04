Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Straumann Group startet solide in das Jahr 2024 mit unterschiedlicher Wachstumsdynamik in den Regionen



Starkes organisches Umsatzwachstum von 15.1% bei einem Umsatz von CHF 643.8 Mio.

Unterschiedliche Wachstumsdynamik in den Regionen, Asien-Pazifik mit grösstem Wachstum

Neues Premium-Implantatsystem iEXCEL erfolgreich in Nordamerika eingeführt

Einführung des Intraoralscanners von AlliedStar in China

Ausblick für 2024 bestätigt: Die Gruppe strebt ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich mit einer Profitabilität von rund 26% an, basierend auf unveränderten Wechselkursen im Vergleich zu 2023. Unter Berücksichtigung erwarteter negativer Wechselkurseffekte wird eine Profitabilität von 24-25% erwartet.

UMSATZ NACH REGIONEN (in CHF Mio.) Q1 2024 Q1 2023 Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 283.9 286.6 Veränderung in CHF (in %) -0.9 +7.2 Veränderung in Lokalwährung (in %) +7.5 +12.3 Veränderung organisch[1] (in %) +5.2 +9.2 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 44.1 48.1 Nordamerika (NAM) 177.8 181.9 Veränderung in CHF (in %) -2.3 +7.0 Veränderung in Lokalwährung (in %) +3.7 +7.2 Veränderung organisch1 (in %) +3.7 +7.2 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 27.6 30.5 Asien-Pazifik (APAC) 130.8 79.9 Veränderung in CHF (in %) +63.7 -28.9 Veränderung in Lokalwährung (in %) +84.2 -22.7 Veränderung organisch1 (in %) 82.0 -23.5 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 20.3 13.4 Lateinamerika (LATAM) 51.4 47.2 Veränderung in CHF (in %) +8.8 +20.1 Veränderung in Lokalwährung (in %) +11.5 +20.0 Veränderung organisch1 (in %) +11.5 +20.0 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 8.0 7.9 GRUPPE 643.8 595.6 Veränderung in CHF (in %) +8.1 +1.1 Veränderung in Lokalwährung (in %) +16.5 +4.9 Veränderung organisch1 (in %) +15.1 +3.4

Basel, 30. April 2024: Die Straumann Group verzeichnete einen starken Jahresauftakt mit einem organischen Umsatzwachstum von 15.1% bzw. 8.1% in Schweizer Franken, was zu einem Umsatz von CHF 643.8 Mio. im ersten Quartal führte. Die Nachfrage blieb in allen Geschäftsbereichen hoch, wobei die Wachstumsdynamik in den Regionen unterschiedlich ausfiel. China verzeichnete einen stärkeren Patientenzulauf, was den anhaltend positiven Auswirkungen der volumenbasierten Beschaffung (VBP) sowie der niedrigen Vergleichsbasis mit einem negativen Wachstum im Vorjahr zu verdanken war. In Nordamerika hingegen nahm das Patientenaufkommen aufgrund der nach wie vor hohen Zinsen etwas ab. Das Geschäft mit Premiumimplantaten war insgesamt der stärkste Wachstumstreiber, während die Challenger-Marken weitere Marktanteile hinzugewannen und geografisch expandierten. Auch das digitale Geschäft mit Intraoralscannern verzeichnete ein starkes Wachstum. Im Bereich Kieferorthopädie entwickelten sich die einzelnen Segmente weiter uneinheitlich. Während die Beeinträchtigungen im Direktkundengeschäft, DrSmile, anhielten, entwickelte sich das Firmenkundengeschäft mit Zahnärztinnen und Zahnärzten erfreulich.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, kommentierte: „Wir sind voller Elan in das Jahr 2024 gestartet. Dies ist unseren Teams mit ihrem unermüdlichen Fokus auf Kundenorientierung, Innovation und Wachstum zu verdanken. Im ersten Quartal führten wir mit unserer Premium-Implantatlinie iEXCEL in den USA und den Intraoralscannern von AlliedStar in China erfolgreich zwei wichtige Innovationen ein. Diese beiden Produkteinführungen belegen eindrucksvoll unsere Innovationskraft und unsere Fähigkeit, Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. Sie unterstreichen auch unsere leistungsorientierte Kultur, die sich in der Zusammenarbeit und Kundenorientierung ausdrückt. Darüber hinaus investieren wir weiterhin in unsere Zukunft, indem wir unsere Produktionskapazitäten erweitern und unsere digitale Transformation vorantreiben. Angesichts des bisher Erreichten und trotz der Tatsache, dass sich die Vergleichsbasis in den restlichen Quartalen des Jahres herausfordernder gestalten wird und die makroökonomischen Herausforderungen bestehen bleiben, sind wir zuversichtlich, unseren Ausblick für 2024 zu erfüllen.“

ERGEBNISSE DER REGIONEN

Gutes Wachstum in der Region Europa, Naher Osten und Afrika, basierend auf starkem Vergleichsquartal

Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), die grösste innerhalb der Straumann Group, verzeichnete einen Umsatz von CHF 283.9 Mio. Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 5.2% gegenüber einer starken Vergleichsbasis im Vorjahresquartal. Deutschland, Frankreich und Spanien leisteten erneut den grössten Umsatzbeitrag. Die Straumann Group gewann im Bereich Implantologie weitere Marktanteile im Premium- wie auch im Value-Segment hinzu. Im Geschäftsbereich Kieferorthopädie wuchs die Marke ClearCorrect in der Region zweistellig, während das von Zahnärztinnen und Zahnärzten begleitete Direktkundengeschäft von DrSmile weiterhin von einer schwachen Nachfrage geprägt war. Darüber hinaus erwarb die Straumann Group ihren langjährigen Vertriebspartner in Polen, um dort das Wachstum zu beschleunigen.

Nordamerika trotz geringerem Patientenzulauf besser als der Markt

Im ersten Quartal verzeichnete die Region Nordamerika einen Umsatz von CHF 177.8 Mio., was einem organischen Wachstum von 3.7% entspricht, obwohl sich der Markt in den USA laut Schätzungen der Straumann Group leicht abschwächte. Die Gruppe wies in den USA als grösstem Land in der Region ein positives Wachstum aus, während sich Kanada gut entwickelte. Damit gewann die Straumann Group in der Region weiter Marktanteile hinzu.

Die gute Performance war in erster Linie auf Implantatlösungen für die Sofortversorgung und die Challenger-Marke Neodent zurückzuführen, die sich in der Region weiterhin gut entwickelte. ClearCorrect machte weitere Fortschritte, und Biomaterialien erzielten ein solides Wachstum. Die Plattform Straumann AXS verlieh der Smile-in-a-Box-Lösung der Straumann Group Schub, während die Kundennachfrage nach digitalen Lösungen im Vergleich zum starken Vorjahr nachliess.

Region Asien-Pazifik setzt ihr herausragendes Wachstum fort

Die Region Asien-Pazifik erzielte einen Rekordumsatz von CHF 130.8 Mio. bei einem organischen Wachstum von 82.0%. China ragte mit einem aussergewöhnlichen organischen Wachstum heraus, beflügelt durch die anhaltend starke Dynamik und die niedrige Vergleichsbasis. Im ersten Quartal 2023 litt das Land noch unter der COVID-19-Pandemie und darunter, dass Implantatbehandlungen aufgrund der erwarteten Einführung der volumenbasierten Beschaffung (VBP) aufgeschoben wurden, was sich beides stark negativ auf den Patientenzulauf auswirkte. Das Implantologiegeschäft blieb auch in diesem Quartal der wichtigste Wachstumstreiber, wobei sowohl Premium- als auch Challenger-Marken eine wesentliche Rolle spielten. Neodent entwickelte sich in Australien, Indien und Südostasien sehr gut, expandierte geografisch nach Indonesien und errichtete ein Fortbildungszentrum in Malaysia. Das Kieferorthopädiegeschäft trug positiv zum regionalen Gesamtergebnis bei, wenn auch auf einer niedrigeren Basis.

Lateinamerika baut mit zweistelligem Wachstum auf starker Vergleichsbasis auf

Die Region Lateinamerika (LATAM) baute auf der starken Entwicklung im Vorjahresquartal auf und erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von CHF 51.4 Mio., was einem organischen Wachstum von 11.5% entspricht, wobei alle Geschäftssegmente zu den starken Ergebnissen beitrugen. Brasilien, der grösste Markt der Region, konnte seine positive Dynamik beibehalten. Die Straumann Group konnte ihre Marktanteile in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern, allen voran Argentinien und Peru, mit Hilfe der Implantatmarke Neodent weiter ausbauen. Die Marke ClearCorrect verzeichnete ebenfalls ein starkes Wachstum und expandierte rasch in neue Märkte. Auch das Geschäft mit Intraoralscannern trug zum Wachstum bei.

STRATEGISCHE FORTSCHRITTE / WEITERE HÖHEPUNKTE

Leistungsstarkes Premium-Implantatsystem iEXCEL in Nordamerika eingeführt

Im März 2024 wurde das leistungsstarke Premium-Implantatsystem iEXCEL erfolgreich in der Region Nordamerika eingeführt. Das neue Implantatsystem bietet Zahnärztinnen und Zahnärzten eine einheitliche Plattform mit einem optimierten digitalen Arbeitsablauf für Prothetik, mit einer einzigen Implantat-Abutment-Verbindung und nur einem Instrumentensatz. Durch diese Verbesserungen werden die Komplexität erheblich verringert und die klinische Leistungsfähigkeit deutlich gesteigert, da die neue Lösung den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden beim Setzen von Implantaten sowohl auf Knochen- als auch auf Weichgewebe-Niveau optimal gerecht wird.

AlliedStar lancierte seinen ersten Intraoralscanner in China

Intraoralscanner sind der Einstieg in den digitalen Arbeitsablauf in der Zahnmedizin und daher von strategischer Bedeutung. Im Januar 2024 hat AlliedStar erfolgreich seinen ersten Intraoralscanner in China eingeführt. Die bestehenden Vertriebskanäle wurden durch zusätzliche Vertriebspartner und ein auf Zahnmedizin spezialisiertes digitales Verkaufsteam ergänzt. Mit dieser Einführung steht Kundinnen und Kunden in China nun eine wettbewerbsfähige Intraoralscanner-Lösung zur Verfügung.

ClearCorrect baute sein Leistungsangebot aus

Im ersten Quartal hat ClearCorrect sein Leistungsangebot weiter verbessert und die nächste Software-Generation ClearPilot 8.0 auf den Markt gebracht. Diese bietet fortschrittliche Bearbeitungstools, erweitert den digitalen Workflow um neue Angebote und vereinfacht die Visualisierung von Behandlungsplänen. Das neue Servicezentrum in Costa Rica wurde in Betrieb genommen. Es bietet Dienstleistungen für Lateinamerika sowie zusätzliche Angebote wie die Behandlungsplanung für ClearCorrect, beherbergt ein Kundendienstzentrum und bündelt Dienstleistungen für den Geschäftsbereich Connected Customer Solutions in Nordamerika.

Infrastruktur von Straumann AXS ist nun für die unterschiedlichen Anforderungen in allen Regionen bereit

Im ersten Quartal 2024 machte die Straumann Group bedeutende Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur ihrer digitalen Plattform Straumann AXS. Diese ist nun technisch dafür gerüstet, das Kundenerlebnis bei der Bestellung von Lösungen der Straumann Group in allen Regionen zu verbessern. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da Straumann AXS die Grundlage für integrierte cloudbasierte Arbeitsabläufe bei den Kundinnen und Kunden in den Bereichen Implantologie und Kieferorthopädie bildet. Die Plattform wird künftig in den Regionen ausserhalb der USA schrittweise um weitere Dienstleistungen ergänzt. Im Januar 2024 erhielt Straumann Group die wichtige Zertifizierung nach ISO 27001 für Straumann AXS und unterstrich damit ihr Bekenntnis zur Einhaltung höchster Standards beim Schutz sensibler Daten.

Generalversammlung genehmigt alle Anträge, darunter die Wahl der neuen Präsidentin, die Wahl zweier neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Dividendenerhöhung

An der Generalversammlung am 12. April 2024 genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG sämtliche vom Verwaltungsrat eingebrachten Anträge. Dazu zählen die Wahl von Petra Rumpf zur Präsidentin des Verwaltungsrats sowie von Xiaoqun Clever-Steg und Stefan Meister zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Die erhöhte Bardividende von CHF 0.85 je Aktie wurde am 18. April 2024 ausgezahlt.

AUSBLICK FÜR 2024[2] BESTÄTIGT

Die Gruppe geht davon aus, dass geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten die Konsumentennachfrage in verschiedenen Regionen weiterhin beeinträchtigen werden. Dank ihres differenzierten Leistungsversprechens in den strategischen Segmenten und der starken Leistung sämtlicher Teammitglieder weltweit ist die Straumann Group zuversichtlich, dass sie in ihrem globalen Zielmarkt, der auf mehr als CHF 19 Mrd. geschätzt wird, weiter Marktanteile gewinnen wird. Darüber hinaus hebt die Gruppe ihre geografische Diversifizierung hervor, die alle Preissegmente abdeckt, und ihre umfassenden Fortbildungsprogramme, durch die künftig mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte implantologische und kieferorthopädische Eingriffe durchführen können. Gleichzeitig investiert die Gruppe weiter in Wachstum und Transformation, um ihren Wettbewerbsvorsprung auch in Zukunft zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund bestätigt die Straumann Group ihren Ausblick für 2024. Sie strebt ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität von rund 26% an, basierend auf unveränderten Wechselkursen im Vergleich zu 2023. Unter Berücksichtigung erwarteter negativer Wechselkurseffekte wird eine Profitabilität von 24-25% erwartet.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 11 000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

