GNW-Adhoc: QIAGEN verbessert Bioinformatik-Workflows mit neuer Sekundäranalyse-Lösung für Onkologie und Erbkrankheiten

^VENLO, Niederlande, und REDWOOD CITY, Kalifornien, May 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)

-- QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass QCI Secondary Analysis ab sofort verfügbar ist. Die Cloud-basierte SaaS (Software as a ervice)-Lösung ermöglicht eine durchsatzstarke Sekundäranalyse von Next-Generation-Sequencing-Daten. Der sofort einsatzbereite Service unterstützt alle QIAseq-Panels von QIAGEN und lässt sich nahtlos in QCI Interpret, die Software von QIAGEN für die Interpretation und Dokumentation klinisch relevanter Genvarianten, integrieren. Somit sind skalierbare und individuell anpassbare Sample-to-Insight-Workflows für Anwendungen in der Onkologie und bei Erbkrankheiten möglich. In der Regel werden Sequenzierungsdaten in drei Phasen verarbeitet: Zuerst werden die von dem Sequenzierer registrierten Signale in digitale Informationen umgewandelt (Primäranalyse). Anschließend müssen die kodierten DNA-Fragmente zu einer zusammenhängenden Sequenz zusammengesetzt und im Vergleich mit dem menschlichen Referenzgenom auf Varianten analysiert werden (Sekundäranalyse). Im dritten und letzten Schritt (Tertiäranalyse) werden die identifizierten Varianten im Zusammenhang mit einem konkreten Krankheitsbild interpretiert. ?Wir wollen es Molekularlaboren - unabhängig von Größe, Budget und Erfahrung - ermöglichen, die Aussagekraft von umfassenden Genominformationen zu nutzen, um die Präzisionsmedizin in allen Bereichen weiterzuentwickeln", so Jonathan Sheldon, Senior Vice President von QIAGEN Digital Insights. ?Aufgrund von Hindernissen bei der Anwendung von NGS, wie Komplexität und hohe Kosten, haben die meisten kleinen bis mittelgroßen Molekularlabore bislang auf eingeschränkte Einzelgentests gesetzt oder Tests für eine umfassendere NGS-Analyse ausgelagert. Mit unserer neuen Software für die NGS-Sekundäranalyse machen wir NGS-Tests für dezentrale Labore leichter zugänglich." ?QCI Secondary Analysis ist besonders nützlich für Labore, die NGS-basierte Tests durchführen möchten. Die sofort einsatzbereite Lösung bietet nutzerfreundliche Funktionen für den Alltag von Labortechnikern", sagte Can Ko?ukcu, leitender Bioinformatik-Anwendungswissenschaftler bei DiagnoSeq, einem der ersten Nutzer von QCI Secondary Analysis. ?Mit dieser neuen Lösung hat QIAGEN den gesamten bioinformatischen Prozess vereinfacht. Der integrierte Workflow minimiert den Ressourceneinsatz und maximiert die Produktivität." QCI Secondary Analysis erweitert das Clinical Insights (QCI) Portfolio von QIAGEN und ermöglicht eine optimierte Analyse einer Vielzahl von Assay-Typen, sodass Labore ohne großen Zeit- und Ressourceneinsatz mehr Sequenzierungsdaten verarbeiten können. Die sofort einsatzbereite Lösung ist in der QIAGEN Clinical Cloud verfügbar, einer sicheren Cloud-Umgebung, die Datenschutz auf höchstem Niveau gewährleistet. Unter anderem entspricht sie mit den Anforderungen der ISO 27001, der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA). QCI Secondary Analysis ist eine Plug-in-&-Play-Lösung, die alle Panels, NGS- Instrumente oder ?Softwares unterstützt. Insbesondere ergänzt die Lösung das ?Sample to Insight"-Portfolio von QIAGEN: QCI Secondary Analysis ist für den Einsatz mit allen QIAseq-Panels validiert, kann mit LightSpeed Clinical, einem neuen Softwaremodul in der CLC Genomics Workbench Premium für ultraschnelle NGS?Analysen, verwendet werden und ist direkt in QCI Interpret integriert, der Plattform von QIAGEN für die Interpretation und Dokumentation von Varianten, mit der bereits über 3,5 Millionen NGS?Patiententests analysiert und interpretiert wurden. Die Produkte von QIAGEN Digital Insights (QDI) werden von nationalen Programmen im Bereich der Präzisionsmedizin weltweit genutzt - aktuell werden jährlich über 850.000 klinische Proben verarbeitet. Sie ermöglichen Forscherinnen und Forschern sowie Ärztinnen und Ärzten den Einsatz fortschrittlicher Tools für die Verarbeitung und Interpretation von Daten und liefern solide Grundlagen für die Entscheidungsfindung, die zu verbesserten Forschungsergebnissen führen. QDI bietet automatische Workflows, Skalierbarkeit und effiziente Durchlaufzeiten sowie passende Lösungen für jedes Labor, jede Datenbank, jede API, jeden Dienst oder Workflow. Weitere Informationen zu den ?Sample to Insight"-Lösungen und QCI Secondary Analysis von QIAGEN finden Sie hier (https://digitalinsights.qiagen.com/sample- to-insight-solutions/). Über QIAGEN QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. Forward-Looking Statement Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen (?forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und - 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter ?Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat. Source: QIAGEN N.V. Category: Corporate Kontakte QIAGEN: Investor Relations Public Relations John Gilardi +49 2103 29 11711 Thomas Theuringer +49 2103 29 11826 Domenica Martorana +49 2103 29 11244 Daniela Berheide +49 2103 29 11676 E-Mail: E-Mail: pr@QIAGEN.com ir@QIAGEN.com (mailto:pr@QIAGEN.com (mailto:ir@QIAGEN.co ) m)°