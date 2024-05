Versicherer Axa wächst dank guter Geschäfte

PARIS (dpa-AFX) - Der Versicherer Axa ist in den ersten drei Monaten des Jahres dank einer regen Nachfrage in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Die Prämieneinnahmen seien insgesamt um sechs Prozent auf 34 Milliarden Euro gestiegen, teilte der französische Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris nach Börsenschluss mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum sieben Prozent betragen. Das Segment ist der wichtigste Bereich des Konzerns.

Im Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen und Produkten zu Altersvorsorge sowie in der Vermögensverwaltung legten die Einnahmen ebenfalls zu. Finanzchef Alban de Mailly Nesle sprach von einer sehr guten Entwicklung./jha/he