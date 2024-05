Favoritenwechsel? ASML & Rheinmetall - Europäische Erholung im Fokus | Börse Stuttgart | Invest 2024

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Cornelia Frey (Senior Communication Manager), spricht mit Andreas Lipkow (Finanzmarktexperte Comdirect) über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten. Sie diskutieren über die überraschende Zinsentwicklung in den USA und die mögliche Trendumkehr bei der EZB. Zudem sprechen sie über die Situation der US-Technologieaktien und die gemischten Ergebnisse der Berichtssaison.



Timestamps:

00:00 ► Zinsentwicklung USA - und plötzlich kommt alles ganz anders?

01:55 ► US-Wahl - positionieren sich die Anleger schon?

04:42 ► Licht und Schatten bei US-Berichtssaison

05:23 ► Unruhen im Nahen Osten - so agieren die comdirect Anleger jetzt

06:21 ► Gold - nach dem Kursanstieg noch einsteigen?

08:17 ► Jahresschluss mit neuen Höchstständen bei DAX & Dow?



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 3. Mai 2024 um 10:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.