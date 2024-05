EQS-Adhoc: Circus SE: Erster Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 und vorläufiges Ergebnis 2023

EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Circus SE: Erster Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 und vorläufiges Ergebnis 2023



14.05.2024 / 08:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus SE: Erster Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 und vorläufiges Ergebnis 2023



Die Circus SE gibt einen ersten Ausblick für das Jahr 2024, aktuelle Entwicklungen im laufenden Geschäftsjahr sowie vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 bekannt.

Das operative Kerngeschäft befindet sich planmäßig noch in der Entwicklungsphase. Kerninvestitionen wurden sowohl im Aufbau der Circus Robotics getätigt, als auch in der Weiterentwicklung des Circus Betriebssystems (Circus OS). Umsätze entstanden bislang ausschließlich aus dem Eigenbetrieb von operativen Testküchen zur Validierung entwickelter Technologien und Prozesse. Umsätze aus der Kommerzialisierung der Technologie sind entsprechend noch keine angefallen. Nach vorläufigen Zahlen ist für das Geschäftsjahr 2023 erwartungsgemäß bei einem Umsatz von EUR 1,1 Mio. ein negatives EBITDA von EUR 11 – 13 Mio. angefallen (alle Zahlen beziehen sich auf eine pro-forma Betrachtung, bei der die neue Holding Circus SE und die operative Tochter Circus Kitchens GmbH für das volle Geschäftsjahr berücksichtigt und die im August 2023 erworbene Circus Robotics GmbH erst ab diesem Akquisitionszeitpunkt berücksichtigt sind).

Das Geschäftsjahr 2024 wird ebenfalls – so wie 2023 – von der Weiterentwicklung der Technologie und der Vorbereitung einer Serienfertigung geprägt sein, so dass für 2024 ebenfalls ein negatives EBITDA erwartet wird. Wesentlich für die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird sein, Verträge zur Generierung von Umsätzen aus der Kommerzialisierung ihrer Technologie zu erzielen. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Kunden, die zunächst die Technologie des Unternehmens testen wollen und über einen grundsätzlichen Bedarf an Stückzahlen im vierstelligen Bereich verfügen. Bei erfolgreichem Abschluss dieser aussichtsreichen Verhandlungen über potenziell großvolumige Kundenverträge ist nach derzeitiger Planung mit Umsätzen ab 2025 zu rechnen.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstr. 6

20457 Hamburg

E-Mail: contact@circus-group.com

Ende der Insiderinformation

14.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE Hongkongstrasse 6 20457 Hamburg Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1902037

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1902037 14.05.2024 CET/CEST