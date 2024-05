GNW-Adhoc: Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, lanciert die ETPs Internet Computer (ICP) und Toncoin (TON), die die zusammen mit den ETPs Chainlink (LINK) einen Meilenstein in den nordischen Ländern darstellen

^* Auflegung von wegweisenden ETPs: Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von

DeFi Technologies, stellt drei bahnbrechende börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ?ETPs") vor, darunter das Valour Internet Computer (ICP) ETP, das Valour Toncoin (TON) ETP und das Valour Chainlink (LINK) ETP, die wichtige Meilensteine in der nordischen Investmentlandschaft darstellen. * Sie sind die ersten ihrer Art in den nordischen Ländern: Das Valour Internet Computer (ICP) ETP und das Valour Toncoin (TON) ETP sind die ersten Angebote ihrer Art in den nordischen Ländern und bieten Anlegern einen beispiellosen Zugang zu innovativen Ökosystemen. * Vereinfachter Zugang zu hochmodernen Vermögenswerten: Der Handel mit allen drei ETPs begann am 10. Mai 2024 mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 %. Diese ETPs ermöglichen einen nahtlosen Zugang zu hochmodernen digitalen Vermögenswerten und bieten Anlegern vereinfachte Möglichkeiten, das transformative Potenzial von ICP, TON und LINK zu nutzen. * Forschungsberichterstattung zu Toncoin (TON): Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Reflexivity Research, ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung qualitativ hochwertiger, detaillierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Kryptowährungsbranche spezialisiert hat, um Anlegern wertvolle Einblicke zu bieten, hat mit der Forschungsberichterstattung zu TON begonnen. TORONTO, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das ?Unternehmen" oder ?DeFi Technologies") (CBOE CA: (https://www.neo.inc/en/live/security-activity/DEFI) DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security-activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: R9B (https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralisierten Finanzwesens (?DeFi") leistet, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (?Valour"), eine führende Emittentin von börsengehandelten Produkten (?ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, drei ETPs aufgelegt hat. Dazu gehören das Valour Internet Computer (ICP) ETP und das Valour Toncoin (TON) ETP, die ersten ihrer Art in den nordischen Ländern. Diese werden durch das ETP Valour Chainlink (LINK) ergänzt, das einen vereinfachten Zugang zu hochmodernen digitalen Vermögenswerten bietet. Der Handel mit allen drei ETPs begann am 10. Mai 2024 mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 %. Valour Internet Computer (ICP) ETP Valour Internet Computer (ICP (https://valour.com/products/valour-internet- computer)) SEK ETP (ISIN: CH1213604510) bietet Anlegern einen beispiellosen Zugang zur Zukunft der Web-Entwicklung, indem es den Preis von ICP, dem nativen Token, der das Internet-Computer-Ökosystem antreibt, verfolgt. Mit seinem einzigartigen Fokus auf Einfachheit und Sicherheit können sich Anleger nahtlos über ihre traditionellen Bank- oder Maklerkonten bei ICP anmelden. ICP hat eine Marktkapitalisierung von 5,5 Milliarden Dollar und steht an vierundzwanzigster Stelle aller Kryptowährungen weltweit. Das Internet Computer Projekt läutet eine neue Ära der Web-Entwicklung ein, indem es eine dezentralisierte und skalierbare Internet-Infrastruktur schafft. Durch die Möglichkeit, intelligente Verträge direkt in seinem Netzwerk auszuführen, macht das Internet Computer Projekt herkömmliche serverbasierte Architekturen überflüssig und leitet damit einen Paradigmenwechsel in der Webentwicklung ein. Dieser innovative Ansatz sorgt für mehr Sicherheit, Effizienz und Zugänglichkeit für Entwickler und Nutzer gleichermaßen. Valour Toncoin (TON) ETP Das Valour Toncoin (TON (https://valour.com/products/toncoin)) SEK ETP (ISIN: CH1161139600) ermöglicht Anlegern den nahtlosen und sicheren Zugang zu Toncoin, dem nativen Token von TON, über ihr herkömmliches Bank- oder Brokerkonto. Toncoin bietet mit seinem Fokus auf schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrige Gebühren eine effiziente Lösung für nationale und internationale Zahlungen und ist somit eine attraktive Option für verschiedene Finanzanwendungen. TON hat eine Marktkapitalisierung von 23,25 Milliarden Dollar und rangiert unter allen Kryptowährungen weltweit an neunter Stelle. Toncoin, der native Token von TON, bietet ein robustes und effizientes Mittel zum Austausch von Werten, das darauf abzielt, Zahlungsprozesse in verschiedenen Finanzumgebungen zu rationalisieren. Mit seinem Schwerpunkt auf schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und minimalen Transaktionsgebühren stellt Toncoin eine vielversprechende Lösung für Privatpersonen und Unternehmen dar, die nahtlose Zahlungserfahrungen suchen. Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Reflexivity Research, ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung qualitativ hochwertiger, detaillierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Kryptowährungsbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu bieten, die Berichterstattung über TON aufgenommen hat. Der Bericht ist hier (https://www.reflexivityresearch.com/all- reports/telegram-open-network-ton-overview) zu finden. Valour Chainlink (LINK) ETP Das Valour Chainlink (LINK (https://valour.com/products/valour-chainlink-link)) SEK (ISIN: CH1161139592) ETP ermöglicht es Anlegern, sich einfach und sicher über ihre Bank oder ihren Broker an LINK zu beteiligen. LINK hat eine Marktkapitalisierung von 13,63 Milliarden Dollar und rangiert an achtzehnter Stelle unter allen Kryptowährungen weltweit. Chainlink, bekannt als dezentralisiertes Oracle-Netzwerk, spielt eine zentrale Rolle dabei, dass Smart Contracts auf Blockchain-Plattformen sicher mit realen Daten interagieren können. Chainlink fungiert als Brücke zwischen Blockchain- basierten Smart Contracts und externen Datenquellen und erleichtert so die Ausführung vertrauenswürdiger und fälschungssicherer Vereinbarungen. Sein dezentraler Charakter gewährleistet die Zuverlässigkeit und Integrität der Daten und erhöht so die Effizienz und Sicherheit von Blockchain-Transaktionen. ?Valour bleibt seinem Ziel treu, den Anlegern eine breite Palette an Investitionsmöglichkeiten in digitale Vermögenswerte zu bieten", so Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. ?Die Aufnahme dieser bahnbrechenden ETPs in unsere Produktpalette unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Anlegern im Bereich digitaler Vermögenswerte gerecht werden. Wir freuen uns, dass die Berichterstattung unserer kürzlich erworbenen Tochtergesellschaft Reflexivity Research zeitgleich mit den Produkteinführungen erfolgt und den Anlegern wertvolle Einblicke und ein besseres Verständnis der Marktlandschaft bietet." ?Unser einzigartiges ETP-Angebot in den nordischen Ländern festigt unsere führende Position als Emittent mit der breitesten Produktpalette", so Johanna Belitz, Head of Sales, Nordics bei Valour. ?Da die Nachfrage nach Altcoins steigt, freuen wir uns auf die Resonanz auf unsere drei neuen Angebote in der Region." Valour ist weiterhin führend bei der Förderung von Innovationen im Bereich digitaler Anlagen und der Erweiterung seines Produktangebots, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Anlegern in den nordischen Ländern gerecht zu werden. Zusätzlich zu den Valour ETPs Toncoin (TON), Internet Computer (ICP) und Chainlink (LINK) plant Valour in den kommenden Monaten die Einführung einer breiten Palette von Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte, um die Zugänglichkeit und den Komfort für traditionelle Anleger weiter zu verbessern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton Chief Executive Officer ir@defi.tech (mailto:ir@defi.tech) (323) 537-7681 Über DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security- activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: R9B (https://www.boerse- frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen (DeFi) leistet. DeFi Technologies konzentriert sich auf branchenführende Web3-Technologien und ist bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Werden Sie Mitglied der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin (https://www.linkedin.com/company/defitechglobal/) und Twitter (https://twitter.com/defitechglobal) und besuchen Sie für weitere Informationen auf https://defi.tech/ Über Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen ?Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ?ETPs"), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin über ihr herkömmliches Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs für Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security- activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: R9B (https://www.boerse- frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)). Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral (https://valour.com/products/valour-bitcoin-carbon-neutral) ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking (https://valour.com/products/valour-ethereum-staking) und 1Valour Internet Computer Physical Staking (https://valour.com/products/valour-internet-computer-staking) umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs auf digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen notiert sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI (https://valour.com/products/uniswap)), Cardano (ADA (https://valour.com/products/cardano)), Polkadot (DOT (https://valour.com/products/polkadot)), Solana (SOL (https://valour.com/products/solana)), Avalanche (AVAX (https://valour.com/products/avalanche)), Cosmos (ATOM (https://valour.com/products/cosmos)), Binance (BNB (https://valour.com/products/binance)), Ripple (XRP (https://valour.com/products/valour-ripple)), Toncoin (TON (https://valour.com/products/toncoin)), Internet Computer (ICP (https://valour.com/products/valour-internet-computer)), Chainlink (LINK (https://valour.com/products/valour-chainlink-link)), Enjin (ENJ (https://valour.com/products/enjin)), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN (https://valour.com/products/valour-bitcoin-carbon-neutral)), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10 (https://valour.com/products/valour-digital-asset- basket)) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip (https://valour.com/products/valour-stoxx-bitcoin-suisse-digital-asset-blue- chip) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC (https://valour.com/products/valour- bitcoin)) und Ethereum (ETH (https://valour.com/products/ethereum-zero)) als Basiswerte, die komplett gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Aktualisierungen und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com (https://valour.com/). Über Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung qualitativ hochwertiger, detaillierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Kryptowährungsbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über das Internet Computer Projekt, Chainlink und Toncoin, die Entwicklung und Notierung zukünftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentralisierter Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftschancen durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge aus solchen Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Valour-Produkte durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralisierten Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, können weitere Faktoren auftreten, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. °