EQS-DD: Einhell Germany AG: KA-INVEST GmbH, Hr. Kroiss hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 250 Stk. Vorzugsaktien der Einhell Germany AG zu erwerben. ...

Hr. Kroiss hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 250 Stk. Vorzugsaktien der Einhell Germany AG zu erwerben. Sollte der jeweilige Donnerstag kein Xetra-Handelstag sein, ist die Order am darauffolgenden Börsenhandelstag, der zugleich Bankarbeitstag der ausführenden Bank ist, auszuführen. Die Ausführung der Order kann je nach Orderlage in Teildurchführungen, auch über mehrere Tage erfolgen. Der Dauerauftrag hat eine Laufzeit vom 16.05.2024 bis 14.08.2024 (Mittwoch, da Donnerstag, 15.08.2024 Feiertag). Der Erwerb erfolgt im Rahmen der Verpflichtung aus seinem Vorstandsdienstvertrag, im Geschäftsjahr Einhell-Vorzugsaktien im Gegenwert des Nettobetrages von 3% Gewinns vor Steuern des Einhell Konzerns zwingend Einhell-Vorzugsaktien zu kaufen. Ein Verkauf dieser Aktien während des bestehenden Vorstandsmandats ist nicht zulässig.