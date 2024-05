EQS-News: Smart Equity AG: peaq sichert sich 20 Mio. US-Dollar mit erfolgreichem Token-Launch

EQS-News: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Smart Equity AG: peaq sichert sich 20 Mio. US-Dollar mit erfolgreichem Token-Launch



17.05.2024 / 11:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Smart Equity AG: peaq sichert sich 20 Mio. US-Dollar mit erfolgreichem Token-Launch



Das Technologieprojekt peaq hat den Launch des peaq-Tokens auf der Plattform CoinList erfolgreich abgeschlossen. Es handelt sich dabei mit einem Volumen von 20 Mio. US-Dollar um den größten CoinList-Launch der letzten zwei Jahre. Mit einer Nachfrage von über 36 Mio. US-Dollar bei mehr als 14.500 teilnehmenden Wallets war der Launch deutlich überzeichnet.



Dies ist ein starkes Signal der Unterstützung und des Vertrauens, das die Community und der Web3 Space in das peaq-Ökosystem haben. Damit einher geht das große Interesse an DePIN-Anwendungen (DePIN = Decentralized Physical Infrastructure Networks). Mittlerweile haben sich mehr als 25 Unternehmen aus zehn Industrien dem Netzwerk angeschlossen.



Die Smart Equity AG ist bereits seit 2018 an dem Technologieprojekt peaq beteiligt und hat einen Anspruch auf eine mittlere zweistellige Millionenstückzahl von peaq-Token, die mit Lock-up- und Vestingvereinbarungen ausgestattet sind.



Köln, 17.05.2024



Der Vorstand





Ansprechpartner für Rückfragen:

Eleni Issels

Vorständin der Smart Equity AG,

Lütticher Straße 8a, 50674 Köln



Tel. +49 171 622 49 59

E-Mail: info@smartequityag.de

Internet: www.smartequityag.de

17.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Smart Equity AG Lütticher Straße 8a 50674 Köln Deutschland Telefon: + 49 (0) 221 / 240 34 96 Fax: + 49 (0) 32 12 / 4 15 19 43 E-Mail: info@smartequityag.de Internet: www.smartequityag.de ISIN: DE000A0SMVD5 WKN: A0SMVD Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1905987

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1905987 17.05.2024 CET/CEST