EQS-News: Verve Group steigt in den SDAX der Deutsche Börse auf

Verve Group steigt in den SDAX der Deutsche Börse auf



09.07.2025 / 10:55 CET/CEST

Verve Group steigt in den SDAX der Deutsche Börse auf

Aufnahme in den SDAX über Fast Entry-Regel am 11. Juli 2025

Aktien der Verve Group damit offiziell Teil der 160 bedeutendsten in Deutschland notierten Werte

Stockholm, 9. Juli 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Software-Plattform in der Werbetechnologie-Branche, wurde gestern Abend über ihre Aufnahme in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse informiert. Damit ist die Aktie des Unternehmens zukünftig auch offiziell Teil der 160 bedeutendsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, gemessen an der Marktkapitalisierung des Streubesitzes.

Nach dem Wechsel vom Open Market (Scale) in den Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zum 9. Mai 2025 wird Verve nun auf Basis der Fast-Entry-Regel außerhalb der regulären Indexüberprüfung Teil der DAX-Familie. Diese Entscheidung wurde vom Index-Anbieter Stoxx nach Börsenschluss am 8. Juli 2025 bekannt gegeben und tritt mit Handelsbeginn am 11. Juli 2025 in Kraft.

„Die Aufnahme in den SDAX ist ein außerordentlicher Meilenstein für unser Unternehmen. Der SDAX dient als Benchmark für institutionelle Anleger und ETFs im Small- und Mid-Cap-Bereich. Die Aufnahme in diesen Index dürfte die Sichtbarkeit von Verve für Investoren deutlich erhöhen und die Liquidität und Attraktivität unserer Aktien weiter steigern. Seit wir im Mai durch den Wechsel zum General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unsere Transparenzstandards erhöht haben, konzentrieren wir uns verstärkt auf internationale institutionelle Anleger. Zu diesem Zweck haben wir unsere Investor-Relations-Abteilung weiter ausgebaut und die Zahl der Investorenkontakte in den letzten Wochen deutlich erhöht“, erklärt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. „Auch für den weiteren Jahresverlauf haben wir Roadshows und die Teilnahme an zahlreichen Konferenzen in Schweden, Deutschland, Großbritannien, den USA und anderen Ländern geplant. Wir sind überzeugt, dass eine starke und international ausgeglichene Investorenbasis einen weiteren wichtigen Grundpfeiler für unser fortgesetztes dynamisches Wachstum hin zu einem der weltweit bedeutendsten Ad-Tech-Unternehmen bildet.“

Um bestehenden und interessierten Investoren ein noch besseres Verständnis des technologisch anspruchsvollen Geschäftsmodells der Verve Group SE zu vermitteln, veranstaltet das Unternehmen am 19. August 2025 einen Capital Markets Day. Der Capital Markets Day wird als hybride Veranstaltung live in Stockholm sowie online als interaktiver Webcast stattfinden. Das Unternehmen wird seinen für diesen Tag geplanten Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 am 19. August 2025 vorstellen. Darüber hinaus werden Fachvorträge zu den Themen künstliche Intelligenz und ID-loses Targeting in der Werbetechnologiebranche gehalten. Die Anmeldung zu dieser Veranstaltung erfolgt über den folgenden Weblink: https://verve-group.events.inderes.com/cmd-2025/register. Die vollständige Agenda des CMD wird ebenfalls im Vorfeld der Veranstaltung über den oben genannten Weblink veröffentlicht. Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

Verve Group SE

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com



Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

Verve Group SE

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.

