Martin bespricht heute folgende Werte: Lanxess, Richemont, Reddit, Canada Goose, Under Armor, JD.com, Baidu, Walmart, Applied Materials, MicroStrategy, Pure Storage und AMD.

Die Märkte legen eine verdiente Pause ein. Daher bleibt Zeit, sich um wichtige Nachrichten zu kümmern. So zum Beispiel um die Quartalszahlen von Walmart. Das abgeschlossene Quartal lief gut, der Ausblick war erwartet, die Aktie schießt nach oben. Kann das so weitergehen, oder bieten sich hier nun Gewinnmitnahmen an?

Die Aktie von Applied Materials ist bereits vor den Zahlen auf Rekordwerte angestiegen. Nun kam ein kleiner Dämpfer. Die Frage ist hier, ob die Aktie noch Benzin im Tank hat. Martin hat eine klare Antwort.

JD.com läuft ebenfalls gut seit der Bodenbildung. Auch hier wirft Martin einen Blick auf die mögliche weitere Entwicklung.