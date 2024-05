Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise zeigt sich auch 2023 als verlässlicher Partner in der beruflichen Vorsorge



22.05.2024 / 07:00 CET/CEST





Basel, 22. Mai 2024. Baloise erweist sich trotz wechselhaftem Anlageumfeld als zuverlässiger Partner in der beruflichen Vorsorge. Dies zeigt sich mit einem Ergebnis von CHF 46.5 Mio. Zudem wurden dem Überschussfonds CHF 80 Mio. zugewiesen. Die überobligatorischen Altersguthaben der Kundinnen und Kunden in der Vollversicherung wurden im Jahr 2023 mit 1.50% attraktiv verzinst. Die Anzahl angeschlossener Unternehmen konnte erneut gesteigert werden. Über 19'400 Verträge zeigen, dass die breite Angebotspalette von Baloise – von der Vollversicherung bis hin zur teilautonomen Lösung – die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden bestens abdeckt. Die berufliche Vorsorge steht weiterhin vor bedeutenden Herausforderungen, welche die Politik und Stimmbevölkerung zum Handeln anhalten.

Das Handelsjahr 2023 zeigte sich nach einem von Turbulenzen geprägten 2022 positiv. Trotz weiter bestehender geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unwägbarkeiten zeigten sich die Finanzmärkte ausserordentlich widerstandsfähig. So konnten durch die Gewinnrealisierungen bei Aktien und die Zunahme der Ausschüttungen bei alternativen Finanzanlagen positive Effekte auf das Ergebnis realisiert werden. Der starke Franken bedingt jedoch eine stärkere Absicherung der Fremdwährungen, wodurch ein in Summe leicht rückläufiger Nettokapitalertrag realisiert wurde.

Vollversicherung entspricht weiterhin dem Kundenbedürfnis

Das Angebotsspektrum von Baloise in der beruflichen Vorsorge umfasst Vollversicherungs- sowie teilautonome Lösungen. Die Nachfrage nach der Vollversicherung von Baloise ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dem Überschussfonds wurden insgesamt CHF 80 Mio. zugewiesen. Im Bereich der überobligatorischen Altersguthaben konnte ein Zinsüberschuss von 1.25% und damit eine Gesamtverzinsung von 1.5% an Kundinnen und Kunden ausgeschüttet werden. Die Ausschüttungsquote im der Mindestquote unterstellten Geschäft beträgt 92.5%. Das Vollversicherungsmodell von Baloise zeigt sich auch in unbeständigen geopolitischen Situationen als attraktive Lösung. Kundinnen und Kunden profitieren damit von einer umfassenden Sicherheit, denn die Anlagerisiken werden von der Baloise Leben getragen.

Gutes Wachstum der teilautonomen Vorsorgelösung von Baloise

Die teilautonome Stiftung Perspectiva verzeichnete mit mehr als 850 Neuabschlüssen weiterhin ein gutes Wachstum. Mit knapp 5’000 angeschlossenen Unternehmen und einer Bilanzsumme von rund CHF 1.6 Mrd. ist die Sammelstiftung mittlerweile auf ein beachtliches Volumen angewachsen. Die im Jahr 2023 erzielte Performance von 6.00% ist im Marktvergleich überdurchschnittlich hoch. Damit kann Baloise ihre Marktposition bei teilautonomen Lösungen weiter stärken und für die über 20’000 Versicherten eine attraktive Vorsorgelösung bieten.

Reform des BVG steht vor Referendum

Die Herausforderungen in der beruflichen Vorsorge bleiben bestehen und die Politik hat in 2023 eine Reform des BVG beschlossen, die am 22. September 2024 vor das Volk zur Abstimmung kommen wird. Die Reform ist notwendig, um eine nachhaltige Altersvorsorge sicherzustellen. Baloise unterstützt die Annahme beim anstehenden Referendum. Vor allem die Senkung des gesetzlichen Mindestumwandlungssatzes ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der beruflichen Vorsorge. Zusammen mit den weiteren Massnahmen wird die Finanzierung des Leistungsniveaus auch über die längere Lebenserwartung gesichert.



Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 61 285 85 85 Fax: +41 61 285 70 70 E-Mail: media.relations@baloise.com Internet: https://www.baloise.com ISIN: CH0012410517 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1908143

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1908143 22.05.2024 CET/CEST