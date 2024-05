ABB befördert Manager zu Bereichsleitern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der vor einem Chefwechsel stehende Elektrotechnikkonzern ABB hat zwei neue Konzernleitungsmitglieder ernannt.

Giampiero Frisio übernehme am 1. August den Geschäftsbereich Elektrifizierung, Brandon Spencer den Geschäftsbereich Antriebstechnik, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Frisio leite seit 2018 das ABB-Geschäft Smart Power innerhalb des Bereichs Elektrifizierung. Er folge auf Morten Wierod, der am 1. August CEO von ABB wird. Spencer verantworte seit 2020 das ABB-Geschäft Energy Industries. Er trete die Nachfolge von Tarak Mehta an, der ABB verlasse und Chef des US-Lagerherstellers Timken werde.

"Ich freue mich besonders, dass wir zwei interne Kandidaten ernennen konnten", erklärte ABB-Konzernchef Björn Rosengren. Beiden hätten in ihren aktuellen Funktionen das profitable Wachstum ihrer Geschäfte vorangetrieben. "Ich bin davon überzeugt, dass die beiden auf der guten Performance aufbauen werden, die die Geschäftsbereiche Elektrifizierung und Antriebstechnik in den letzten Jahren erzielt haben."

