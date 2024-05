Thyssenkrupp-Chef stellt sich Stahlkochern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Essen (Reuters) - Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez hat sich am Donnerstag mehreren tausend protestierenden Stahlkochern gestellt.

"Ohne Einschnitte wird es nicht gehen", sagte der Manager auf der Kundgebung vor der Konzernzentrale in Essen. Es solle aber auch weiterhin keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Lopez warb unter lauten Buh-Rufen und Pfiffen für das geplante Stahl-Joint-Venture mit der Energieholding EGPC des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky. In der Stahlindustrie werde nach dem Umbau der Produktion künftig deutlich mehr Energie benötigt. Deshalb solle die EGPC bei dem Stahlunternehmen einsteigen. Der Aufsichtsrat wollte am Nachmittag über die Pläne beraten. Danach soll Kretinskys Holding zunächst 20 Prozent der Anteile des Stahlgeschäfts übernehmen und später weitere 30 Prozent.

