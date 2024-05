dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwacher Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACH - Die Sorgen über womöglich noch für längere Zeit hohe Zinsen in den USA trüben auch am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss das Bild. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den Dax am Freitag mit minus 0,48 Prozent auf 18 602 Punkte. Auf Wochensicht zeichnen sich moderate Abschläge ab. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind negativ. In den USA hatten am Vortag überraschend gute Konjunkturdaten die Zinssorgen noch einmal verstärkt. Die New Yorker Aktien-Indizes schlossen tiefer. Auch in Asien gab es am Morgen Verluste.

USA: - KURSVERLUSTE - Wieder aufgeflammte Zinssorgen und ein Kursrutsch bei den Boeing-Aktien haben die US-Börsen am Donnerstag teils deutlich belastet. Die anfängliche Freude über die boomenden Geschäfte des Chipherstellers Nvidia verpuffte im Handelsverlauf. Konjunkturdaten zeugten von einer überraschend guten Stimmung in der US-Wirtschaft, was die Hoffnung der Anleger auf Zinssenkungen weiter dämpfte. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,53 Prozent auf 39 065,26 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA drückten auf die Stimmung. Die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen in den USA ist mit robusten Konjunkturdaten zuletzt geschwunden. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende nach den jüngsten Gewinnen um rund ein Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte im späten Handel 0,4 Prozent ein und in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der technologielastige Hang-Seng-Index um 1,3 Prozent.

DAX 18691,32 0,06% XDAX 18593,59 -0,34% EuroSTOXX 50 5037,60 0,25% Stoxx50 4511,29 0,18% DJIA 39065,26 -1,53% S&P 500 5267,84 -0,74% NASDAQ 100 18623,39 -0,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,97 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0809 -0,05% USD/Yen 157,09 0,11% Euro/Yen 169,80 0,05%

ROHÖL:

Brent 81,36 0,00 USD WTI 76,84 -0,03 USD

