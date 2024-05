TIGER-Studie berichtet über neue Überlebensergebnisse der TTFields-Therapie bei neu diagnostizierten Glioblastom-Patienten in Deutschland

Langzeitüberleben bei neu diagnostiziertem Glioblastom wurde in der größten prospektiven, nicht-interventionellen Studie zur Untersuchung der TTFields-Therapie beobachtet

Topline-Ergebnisse werden am Samstag, den 1. Juni 2024 auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Clinical Oncology in Chicago vorgestellt

Novocure (NASDAQ:NVCR) hat heute die ersten Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten der TIGER-Studie veröffentlicht, die den Einsatz der Therapie mit Tumor Treating Fields (TTFields) in der klinischen Routineversorgung bei der Behandlung von Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom (GBM) in Deutschland untersucht. Die TIGER-Studie umfasste 429 Patienten, die zwischen August 2017 und November 2019 eine TTFields-Therapie erhielten, und ist die bisher größte prospektive, nicht-interventionelle Studie zum Einsatz der TTFields-Therapie in der klinischen Routineversorgung.

Das mediane Gesamtüberleben der mit der TTFields-Therapie behandelten Patienten betrug 19,6 Monate (95% CI, 17,9-22,4). Das mediane progressionsfreie Überleben betrug 10,2 Monate (95 % KI, 9,4-11,4). Die TTFields-Therapie war nicht mit einem Anstieg der systemischen Toxizität verbunden und wurde gut vertragen. Die in der TIGER-Studie beobachteten Ergebnisse stimmen mit den Überlebens- und Sicherheitsergebnissen aus der klinischen Phase-3-Studie EF-14 von Novocure überein.

Die Patienten wurden im Median 56,2 Monate lang beobachtet. Die Überlebensraten nach einem, zwei, drei und vier Jahren betrugen 79,2 %, 42,4 %, 31,5 % bzw. 27,7 %.

"Da die TTFields-Therapie weltweit immer häufiger eingesetzt wird, ist es spannend zu sehen, dass große, prospektive Studien wie TIGER den Überlebensvorteil der TTFields-Therapie bei neu diagnostiziertem GBM bestätigen", sagte Dr. med. Oliver Bähr von der Klinik für Neurologie des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau. "Die beobachteten Ergebnisse, insbesondere die Langzeitüberlebensraten, sind vielversprechend und sprechen dafür, dass die TTFields-Therapie allen in Frage kommenden GBM-Patienten angeboten werden sollte."

"TIGER ist die bisher größte prospektive, nicht-interventionelle Studie, die den Einsatz der TTFields-Therapie bei neu diagnostiziertem GBM untersucht", sagte Nicolas Leupin, MD, Chief Medical Officer von Novocure. "Die Beobachtungen aus TIGER tragen zu der Vielzahl von Daten bei, die den Einsatz der TTFields-Therapie validieren, und wir freuen uns darauf, die Vorteile unserer Therapie sowohl in der klinischen als auch in der realen Welt weiter zu erforschen."

Die TIGER-Daten (Abstract #2036) werden am Samstag, den 1. Juni 2024, um 9:00 Uhr CDT in Halle A während der Sitzung zu Tumoren des zentralen Nervensystems auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Clinical Oncology in Chicago vorgestellt.

Über TIGER

TIGER (NCT03258021) ist eine prospektive, nicht-interventionelle, multizentrische Studie nach der Zulassung eines Medizinprodukts, die darauf abzielt, reale Daten über den Einsatz der Therapie mit Tumor Treating Fields (TTFields) bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom in der klinischen Routineversorgung in Deutschland zu erhalten. 710 Patienten mit histologisch bestätigtem, neu diagnostiziertem Glioblastom, bei denen eine klinische Indikation für die TTFields-Therapie vorlag und die sich innerhalb der ersten drei Zyklen der Erhaltungschemotherapie befanden, wurden von August 2017 bis November 2019 an 81 teilnehmenden Zentren in Deutschland in die Studie aufgenommen. 583 Patienten entschieden sich für die TTFields-Therapie, 429 erhielten eine Behandlung. Zu den Endpunkten der Studie gehörten Gesamtüberleben, progressionsfreies Überleben, Sicherheit und Lebensqualität.

Über die Tumor Treating Fields Therapie (Tumor-Therapie-Felder)

Tumor-Therapie-Felder (TTFields) sind elektrische Felder, die physikalische Kräfte ausüben, um Krebszellen durch eine Vielzahl von Mechanismen abzutöten. TTFields haben keine nennenswerten Auswirkungen auf gesunde Zellen, da diese andere Eigenschaften aufweisen (einschließlich Teilungsrate, Morphologie und elektrische Eigenschaften) als Krebszellen. Die verschiedenen Mechanismen der TTFields-Therapie wirken zusammen, um Krebszellen selektiv anzugreifen und abzutöten. Aufgrund ihrer multimechanistischen Wirkungen kann die TTFields-Therapie in den zugelassenen Indikationen zur Krebsbehandlung eingesetzt werden und zeigt in präklinischen Modellen eine verstärkte Wirkunge bei soliden Tumorarten, wenn sie zusammen mit Chemotherapie, Strahlentherapie, Immun-Checkpoint-Inhibition oder zielgerichteten Therapien eingesetzt wird. Die TTFields-Therapie bietet eine klinische Vielseitigkeit, die das Potenzial besitzt, zur Lösung der Herausforderungen in der Behandlung bei einer Reihe von soliden Tumoren beizutragen. Um mehr über die Therapie mit Tumor Treating Fields und ihre vielseitige Wirkung auf Krebszellen zu erfahren, besuchen Sie tumortreatingfields.com.

Über Novocure

Novocure ist ein weltweit tätiges Krebsforschungsunternehmen, das durch die Entwicklung und Vermarktung seiner innovativen TTFields-Therapie das Überleben bei einigen der aggressivsten Krebsarten verlängern will. Die vermarkteten Produkte von Novocure sind für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Glioblastom und malignem Pleuramesotheliom in bestimmten Ländern zugelassen. Novocure hat klinische Studien zur Untersuchung von Tumor-Therapie-Feldern bei Hirnmetastasen, Magenkrebs, Glioblastom, Leberkrebs, nicht kleinzelligem Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Eierstockkrebs durchgeführt oder abgeschlossen.

Novocure hat seinen Sitz in Root, Schweiz, und betreibt regionale Niederlassungen in Portsmouth, New Hampshire, und Tokio sowie ein Forschungszentrum in Haifa, Israel. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter Novocure.com and follow @Novocure on LinkedIn and Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

(Zusätzlich zu den historischen Fakten oder Aussagen über den aktuellen Zustand kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen oder Prognosen von Novocure hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder. Diese können Aussagen über den erwarteten wissenschaftlichen Fortschritt bei den Forschungsprogrammen, den Fortschritt der klinischen Studien, die Entwicklung potenzieller Produkte, die Interpretation klinischer Ergebnisse, die Aussichten auf eine behördliche Zulassung, die Entwicklung und die Möglichkeiten der Herstellung, die Marktaussichten für die Produkte, die Kostenübernahme durch Dritte und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, enthalten. Sie können einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Worten wie "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben" oder anderen Worten und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkennen. Die Leistung und die finanziellen Ergebnisse von Novocure können aufgrund allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, umweltbezogener, behördlicher und politischer Bedingungen sowie anderer spezifischerer Risiken und Ungewissheiten, denen Novocure ausgesetzt ist, wie sie im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 22. Februar 2024 eingereicht wurde, und in späteren Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) dargelegt sind, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können sich einzelne oder alle dieser zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen. Daher sollten Sie sich nicht auf solche Faktoren oder zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus beabsichtigt Novocure nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. Der Private Securities Litigation Reform Act von 1995 erlaubt diese Diskussion.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240522890546/de/

