Weniger Fisch aus Aquakultur in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Weniger Fisch, aber deutlich mehr Muscheln: Das ist die Jahresbilanz der Aquakulturbetriebe in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes produzierten die Betriebe im vergangenen Jahr rund 16 800 Tonnen Fisch - zum Großteil Forellen und Saiblinge - und damit 5,5 Prozent oder 980 Tonnen weniger als ein Jahr zuvor.

Demgegenüber hat sich die Muschelproduktion 2023 zum Vorjahr mit einem Anstieg um 9400 Tonnen auf 18 000 Tonnen mehr als verdoppelt, wie die Behörde am Freitag in Wiesbaden mitteilte. "Veränderungen in diesem Ausmaß sind bei Muscheln nicht ungewöhnlich, da die Muschelernte aufgrund natürlicher Bedingungen von Jahr zu Jahr erheblich schwanken kann", erläuterten die Statistiker.

Die Gesamterzeugung der heimischen Aquakulturbetriebe, die auch Krebstiere und Algen umfasst, lag im Jahr 2023 den Angaben zufolge bei rund 35 200 Tonnen. Das war fast ein Drittel (32,3 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor./ben/DP/jha