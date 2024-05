China setzt weiteren Fonds zur Förderung der Chip-Industrie auf

Peking (Reuters) - Zur Förderung der eigenen Chip-Industrie hat China einen weiteren Staatsfonds aufgelegt.

Dieser habe ein Volumen von umgerechnet 43,7 Milliarden Euro, hieß es in einer am Montag bekannt gewordenen Pflichtmitteilung. Dem Datenanbieter Tianyancha zufolge ist das chinesische Finanzministerium mit einem Anteil von 17 Prozent der größte Investor des neuen Fonds. Weiteres Geld komme von großen Banken.

Da die USA den Export von Hochtechnologie in die Volksrepublik beschränken, will die Regierung in Peking die Forschung und Entwicklung im eigenen Land vorantreiben. In den vergangenen Jahren hat sie über zwei Fonds bereits Milliarden in Halbleiter-Hersteller wie SMIC oder Hua Hong gepumpt.

