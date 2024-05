Dow Jones leidet unter Salesforce | Ex-Software scheint die Sonne.

Der Dow Jones wird durch den Kurseinbruch von Salesforce belastet. Nach Workday und Intuit, sehen wir nun auch bei dem Software-Riesen Salesforce eine enttäuschende Umsatzentwicklung. Auch Agilent und UiPath enttäuschen bei den Aussichten. Das Bild ist insgesamt an diesem Donnerstag aber nicht schlecht. Best Buy, HP Inc. und Okta profitieren von den Ergebnissen und tendieren freundlich. Im Einzelhandel beeindrucken Birkenstock, Foot Locker und Dollar General mit soliden Zahlen und teils angehobenen Aussichten. Auch Pure Storage schlägt und hebt die Aussichten an. Die Aktien des Kaufhaus-Riesen Kohl’s brechen allerdings um fast ein Viertel ein, und geraten nach den lausigen Zahlen und Aussichten unter Druck.



