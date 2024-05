GNW-Adhoc: Großer Global-50-Hersteller vertraut auf eGain für wissensbasierten Kundenservice

^SUNNYVALE, Kalifornien, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN

(http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die KI-Wissensplattform für den Kundenservice, hat heute bekannt gegeben, dass ein großer Global-50-Hersteller eGain als strategische KI-Wissensplattform ausgewählt hat, um vertrauenswürdige Antworten für den Kundenservice zu liefern. Der Hersteller, der auf dem schnell wachsenden Markt für Mobilitätsprodukte führend ist, hatte mit falschen und inkonsistenten Kundenservice-Antworten zu kämpfen, die durch isolierte Wissens- und Content-Repositories verursacht wurden. Außerdem war das bestehende Wissenssystem für generative KI-Anwendungen ungeeignet und verfügte über keine Personalisierungsfunktionen. Das Unternehmen hat sich aus den folgenden Gründen für eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/) entschieden: * Umfangreiche Funktionen für Content Management und Wissens-Workflows * Generative KI für Wissensautomatisierung und Gesprächsführung * Eine einzige Datenquelle mit umfassendem mehrsprachigem Support * Vorgefertigte Konnektoren zu Salesforce und Confluence, zusammen mit offenen APIs * Innovation in 30 Days (https://www.egain.com/risk-free-trial-customer- engagement-software/)(TM), ein einzigartiges, risikofreies und kostenloses Pilotangebot von eGain eGain wird den Kunden-Self-Service betreiben, um Tausende von Händlern und Millionen von Kunden weltweit zu erreichen. Dank der in die Lösung integrierten hochmodernen KI-Anleitung können alle Service-Agenten alle Arten von Anfragen zu einer Vielzahl von Themen bearbeiten, darunter Produktauswahl, Nutzung und Wartung, Dokumentation und Werbeaktionen. Über eGain Der mit KI und Analysen ausgestattete eGain Knowledge Hub verbessert die Kundenerfahrung und reduziert die Servicekosten durch virtuelle Unterstützung, Self-Service und moderne Agenten-Desktop-Tools. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com. Medienkontakt Michael Messner 408 636 4514 press@egain.com eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. °