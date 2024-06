TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung in Dortmund 10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung in Frankfurt 11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg 14:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Global Keynote mit CEO Klein 16:45 DEU: SAP, Sapphire Financial Analyst Conference (3.-5.6.24) - Analysten/Medien-Q&A mit CEO Klein und weiteren Vorständen 17:00 USA: General Motors, Hauptversammlung 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 5/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/24 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Heizen mit Wärmepumpen: Baufertigstellungen nach Heizenergie, Produktion und Außenhandel, Jahr 2023 und 1. Quartal 2024 09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum (seit 2.6.24) in Bad Saarow +09.00 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner +10.30 Rede Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 09:30 DEU: Drone Day 2024 des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der BDI NewSpace Initiative, Berlin 10:00 DEU: Digitale Pk zum «Tag der Bauindustrie» - Spart die Ampel «am falschen Eck»? U.a. mit Peter Hübner, Präsident der Bauindustrie DEU: Berlin Aviation Summit (BAS) des Bundesverbandes der Deutschen Luft-und Raumfahrt (BDL) + 10.55 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 11:00 DEU: Pk anlässlich des E-Fuels Dialogue 2024 mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing U.a mit Marius Skuodis (Minister für Transport, Litauen), Taku Ishii (Parlamentarischer Vizeminister für Handel und Industrie, Japan), Mohammed Abdeljalil (Minister für Transport und Logistik, Marokko) DEU: Woche der Umwelt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier + 11.00 Eröffnung durch Steinmeier + 12.15 Auftakt-Panel «Wasserstoff als Energieträger in Wirtschaft und Alltag» mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 10:30 DEU: Konjunktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen (LBB), und Andreas Demharter, Hauptgeschäftsführer des LBB, München DEU: Zweite bundesweite Verhandlungsrunde für die rund 585 00 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche + 12.30 Statements Verhandlungsführer Es verhandeln die Gewerkschaft IG BCE und der Chemie-Arbeitgeberverband BAVC DEU: startsocial-Wettbewerb 2023/24: Die 25 herausragenden Initiativen werden von Bundeskanzler Olaf Scholz geehrt startsocial fördert jährlich 100 soziale Initiativen mit Beratung aus der Wirtschaft.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi