New York Ausblick: Konjunktursorgen belasten etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag aufgrund von Bedenken über den Zustand der US-Wirtschaft mit Kursverlusten starten. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,3 Prozent tiefer auf 38 457 Punkte taxiert. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,3 Prozent im Minus erwartet.

Die schwachen Zahlen vom Vortag ließen die Märkte an der Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Stärke in den USA zweifeln, konstatierte Vermögensverwalter Patrick Armstrong von Plurimi Wealth LLP. Er werde die Arbeitsmarktdaten in dieser Woche im Auge behalten, um diese Ansicht zu bestätigen oder um sie neu zu bewerten. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich am Vortag unerwartet eingetrübt. Zudem waren die Bauausgaben erneut gefallen.

Die Aktien von Intel stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel um 1,4 Prozent, nachdem Konzernchef Pat Gelsinger auf der Computex-Messe in Taiwan über neue Produkte gesprochen hatte. Von denen erwartet er, dass sie dazu beitragen werden, die schwächere Kursperformance der Intel-Aktie gegenüber Konkurrenzpapieren wie dem KI-Marktführer Nvidia umzukehren.

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines lotet nach ihrer Großbestellung bei Airbus einen weiteren Deal mit dem Flugzeugbauer Boeing aus. Das Unternehmen spreche mit dem US-Konzern über den möglichen Kauf von 250 Maschinen, sagte Verwaltungsratschef Ahmet Bolat. Die Boeing-Papiere notierten vorbörslich zuletzt 0,7 Prozent im Plus.

Aktien von Annexon sprangen vorbörslich um 53 Prozent nach oben. Das Biopharmazie-Unternehmen hat für Dienstag eine Telefonkonferenz anberaumt, um über neue Studiendaten seiner Behandlung des Guillain-Barré-Syndroms, einer seltenen Autoimmunerkrankung, zu informieren.

Die Titel von Core Scientific schnellten um 38 Prozent hoch, nachdem der Bitcoin-Miner einen Zwölfjahresvertrag mit dem KI-Startup CoreWeave unterzeichnet hatte, um 200 Megawatt an Infrastruktur für die Operationen des Startups zu liefern./edh/jha/