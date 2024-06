EQS-Adhoc: Dürr-Konzern prüft strategische Optionen für das Umwelttechnikgeschäft und bündelt Lackier- und Endmontagetechnik in der neuen Division Automotive

EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Dürr-Konzern prüft strategische Optionen für das Umwelttechnikgeschäft und bündelt Lackier- und Endmontagetechnik in der neuen Division Automotive



04.06.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dürr-Konzern prüft strategische Optionen für das Umwelttechnikgeschäft und bündelt Lackier- und Endmontagetechnik in der neuen Division Automotive

Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, 04. Juni 2024 – Der Vorstand der Dürr AG hat heute den Aufsichtsrat darüber informiert, strategische Optionen für die zur Division Clean Technology Systems (CTS) gehörenden Bereiche Abluftreinigungstechnik und Schalldämmungssysteme zu prüfen, darunter auch einen Verkauf. Diese Aktivitäten erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 430 Mio. €. Für das der CTS zugeordnete Geschäft mit Batterieproduktionstechnik werden keine strategischen Optionen geprüft.

Des Weiteren hat der Vorstand entschieden, alle Aktivitäten der Divisions Paint and Final Assembly Systems (Lackier- und Endmontagetechnik) und Application Technology (Lackierroboter) zu bündeln und in der neuen Division Automotive zusammenzuführen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Systemkompetenz weiter zu stärken. Die Aktivitäten mit zuletzt rund 2 Mrd. € Umsatz werden ab Anfang 2025 einheitlich unter dem Dach der neuen Division geführt.

Der Vorstand der Dürr AG bestätigt die Ziele für das laufende Geschäftsjahr sowie die Mid-Cycle-Ziele.

Das derzeit bei CTS angesiedelte Geschäft mit Batterieproduktionstechnik wird künftig Teil der Division Industrial Automation Systems, die in Industrial Automation umbenannt wird. Bei der Division Woodworking Machinery and Systems gibt es keine Änderungen, sie wird lediglich in Woodworking umbenannt.

