Rheinmetall - Im Konsolidierungsmodus

Im April erreichte die Rheinmetall-Aktie ein neues Allzeithoch (571,80 EUR). Die damalige Wochenkerze ist eine ganz besondere, denn der Titel hat seinerzeit einen klassischen Außenstab ausgeprägt. Doch nicht nur das: Die gesamte Kursaktivität seit Mitte April vollzieht sich innerhalb der damals gesetzten Leitplanken bei 571,80 EUR auf der Ober- bzw. 492,50 EUR auf der Unterseite. D. h. auf die beschriebene „outside candle“ folgen mittlerweile sieben Innenstäbe, was die Bedeutung der diskutierten Grenzen nochmals unterstreicht. Per Saldo befindet sich das Papier derzeit im Konsolidierungsmodus. Dabei dürfte ein Verletzen der diskutierten Begrenzungen für den nächsten Bewegungsimpuls sorgen. Was Anlegerinnen und Anleger darüber hinaus im Blick haben sollten, ist bspw. auf der Indikatorenseite der MACD. Schließlich generiert der Trendfolger auf historisch hohem Niveau gerade ein neues Ausstiegssignal. Neben der Unterstützung durch den o. g. Außenstab ist als weiterer Rückzugsbereich vor allem das Aufwärtsgap von Ende Februar bei 391,30/389,30 zu nennen.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

