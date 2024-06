Bei der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag geht es auch um die Frage, wo der neutrale Zins liegt, der die Wirtschaft weder bremst noch künstlich antreibt. Er gibt Hinweise darauf, wohin sich die Renditen am Anleihemarkt bewegen.

Die EZB hat im Vorfeld ihrer Sitzung am Donnerstag wenig Zweifel daran gelassen, dass sie am Donnerstag die Leitzinsen senken wird. Aktuell rentieren zehnjährige Bundesanleihen ("Bunds") bei gut 2,5 Prozent und die gerade veröffentlichte deutsche Inflationsrate für Mai weist einen Anstieg von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat aus. An den letzten zehn Jahren gemessen, wirken beide Zahlen happig. Aber der Vergleich hinkt. Noch Ende 2007 rentierten Bunds für zehn Jahre bei knapp 4,5 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz der EZB lag bei vier Prozent (jetzt: 4,5), und die Inflationsrate pendelte in Deutschland um die Marke von zwei Prozent.