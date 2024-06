EQS-News: Viscom schließt formwechselnde Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE) ab

EQS-News: Viscom SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Viscom schließt formwechselnde Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE) ab



06.06.2024

Viscom schließt formwechselnde Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE) ab



Hannover, 6. Juni 2024 – Viscom (ISIN DE0007846867), europäischer Marktführer für automatische optische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, hat die Umwandlung von einer deutschen in eine europäische Rechtsform vollzogen. Künftig wird das Unternehmen als Viscom SE firmieren und so der europäischen Herkunft und dem internationalen Selbstverständnis noch stärker Rechnung tragen.



„Die SE ist eine moderne, supranationale Rechtsform und damit nach Überzeugung von Aufsichtsrat und Vorstand die richtige Rechtsform für die europäische und internationale Ausrichtung von Viscom“, so Dr. Martin Heuser, Vorstand und Unternehmensgründer. „Als Unternehmen mit Wurzeln in Hannover und Geschäftsaktivitäten in Europa und weltweit ist die Umwandlung in eine SE eine folgerichtige Entscheidung, die zu einem modernen und international tätigen Unternehmen mit vielfältiger Mitarbeiterstruktur bestens passt.“

Den Arbeitnehmern, die europaweit für die Viscom SE tätig sind, bietet ein SE-Betriebsrat die Möglichkeit zur grenzüberschreitenden Mitbestimmung. Von einem solchen Gremium erwartet das Unternehmen ein weiteres Zusammenwachsen der Belegschaft über Ländergrenzen hinweg.

Die neue Rechtsform hat keine Auswirkungen auf Aktionäre, Kunden und Geschäftspartner oder bestehende Vertragsverhältnisse. Die bewährte Struktur von Aufsichtsrat und Vorstand sowie deren personelle Besetzung werden beibehalten. Der Hauptsitz der Viscom SE bleibt unverändert in Hannover.

