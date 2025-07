IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence zielt mit seiner Accum®-Technologie in ADC- und Radiopharma-Programmen auf die Bekämpfung von Krebs

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence zielt mit seiner Accum®-Technologie in ADC- und Radiopharma-Programmen auf die Bekämpfung von Krebs

Montreal, (Québec), Kanada, 14. Juli 2025 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FSE: DTC), ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Spezialisierung auf Arzneimittel-Verabreichungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass seine hochwirksamen Programme in den Bereichen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) und Radiopharmazeutika einschließlich Kooperationen und präklinischer Studien zu Krebstherapien mit der Accum®-Technologie fortlaufend erfolgreich voranschreiten.

Die auf Accum® basierenden ADCs von Defence haben in mehreren präklinischen Krebsmodellen im Vergleich zu herkömmlichen ADCs eine verbesserte intrazelluläre Wirkstoffabgabe und eine gesteigerte zytotoxische Aktivität gezeigt. Defence treibt weiterhin Studien voran, um weitere Accum®-basierte ADCs zu validieren, einschließlich Optimierungen zur Steigerung ihres Werts, mit dem Ziel, potenzielle Lizenzvereinbarungen und Co-Entwicklungen mit Pharma- und Biotech-Unternehmen einzugehen. Parallel dazu laufen Kooperationen und präklinische Studien mit ADC-Unternehmen, um die signifikante Wirksamkeitsverbesserung durch den Einsatz der Accum®-Technologie zu belegen.

Auch das auf Radiopharmazeutika fokussierte Programm von Defence wird fortgeführt, insbesondere die Optimierung der Radiomarkierung mit Accum® in Zusammenarbeit mit den Canadian Nuclear Laboratories (CNL) im Rahmen des CNRI-H-Programms, das Defence bewilligt wurde. Die laufende Studie umfasst unter anderem Untersuchungen zur Biodistribution, zum pharmakokinetischen Profil und zur therapeutischen Wirksamkeit radiomarkierter Accum®-Antikörper. Das wissenschaftliche Team von Defence ist überzeugt, dass der Einsatz der Accum®-Technologie im Radiopharma-Sektor potenziell transformativ sein kann.

Der globale Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) wird voraussichtlich von 13,51 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 29,9 Milliarden USD im Jahr 2034 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,23 % zwischen 2024 und 2034. Der weltweite Radiopharmazeutika-Markt wird bis 2033 voraussichtlich 16,87 Milliarden USD erreichen, mit einem prognostizierten CAGR von 9,9 % im Zeitraum 2025-2033.

ADC-Marktanalyse:https://www.towardshealthcare.com/insights/antibody-drug-conjugate-market-sizing

Radiopharmazeutika-Marktanalyse: https://straitsresearch.com/report/radiopharmaceutical-market

Die Optimierung der Accum®-Technologie ist weiterhin im Gange. Weitere Einzelheiten werden veröffentlicht, sobald die entsprechenden Studien abgeschlossen sind.

Das Unternehmen wird wichtige Ergebnisse sowie Details zu Partnerschaften bekannt geben, sobald diese verfügbar oder abgeschlossen sind. Die Forschungsarbeiten finden überwiegend in Kanada statt, insbesondere im Defence-Labor in Montreal. Parallel verfolgt das Unternehmen weiterhin seinen Expansionsplan in die USA.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das die nächste Generation von Radio-Immun-Konjugaten und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) mit seiner firmeneigenen Plattform entwickelt und konstruiert. Kernstück der Defence-Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von Radio-Immun-Konjugaten oder ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch können Wirksamkeit und Potenz gegen Krebs deutlich gesteigert werden.

Für weitere Informationen:

Sebastien Plouffe

Gründer, Präsident, CEO und Director

Tel.: +1 (514) 947-2272

E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

Web: www.defencetherapeutics.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und Ereignisse oder Entwicklungen betreffen, von denen das Unternehmen annimmt oder erwartet, dass sie eintreten werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Begriffen wie erwartet, plant, sieht vor, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell sowie ähnlichen Ausdrücken oder daran erkennbar, dass Ereignisse oder Umstände werden, würden, könnten oder sollten eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen, umfassen behördliche Maßnahmen, Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Aussage. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsorgan, wie in den Richtlinien der CSE definiert, übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

