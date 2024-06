NVIDIA Corp. - Das x-te Aufwärtsgap

Nach den jüngsten Quartalszahlen diskutierten wir bei der Nvidia-Aktie einige charttechnisch sehr spannende Aspekte. So war der Technologietitel mit einem Aufwärtsgap (960,20 USD zu 1.015,20 USD) erstmals in vierstelliges Kursterritorium vorgestoßen. Damit erfolgte gleichzeitig auch der Ausbruch aus der Schiebezone seit Februar (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. Mai). Aus dieser besonderen Konstellation hat der Titel mittlerweile weiter Kapital geschlagen. Lohn der Mühen ist ein erneutes Aufwärtsgap (1.166,00 USD zu 1.174,68 USD), ein neues Allzeithoch bei 1.255,87 USD und in der Konsequenz eine Marktkapitalisierung, welche erstmal die Schwelle von 3 Billionen USD übersprungen hat. Das zuletzt angeführte Kursziel von 1.175 USD – abgeleitet aus der jüngsten Tradingrange – hat das Papier also in einem absoluten Rekordtempo abgearbeitet. Der bestehende Aufwärtstrend ist mehr als intakt. Dennoch liefert der aktuelle Kursverlauf auch unter Money Management-Aspekten eine wichtige Orientierungshilfe. Zur Gewinnsicherung kann der Stop-Loss für bestehende Longpositionen auf das Niveau der o. g. Kurslücke nachgezogen werden. Bitte beachten: ab Montag wird die Nvidia-Aktie auf Basis des angekündigten Splits gehandelt.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

