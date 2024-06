Insider - IT-Firma Cognizant mit Milliarden-Zukauf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Der US-IT-Konzern Cognizant will Insidern zufolge mit einem milliardenschweren Zukauf seine Produktpalette erweitern.

Das Unternehmen werde den Ingenieursdienstleister Belcan mit Sitz in Cincinnati für 1,3 Milliarden Dollar übernehmen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Dadurch könne Cognizant seine Marktposition in der Luftfahrt-, Rüstungs- und Automobilindustrie ausbauen. Belcan soll weiteren Angaben zufolge unter der bisherigen Führung als eigenständige Tochter weiterbestehen. Die Firma, die bislang dem Finanzinvestor AE Industrial gehört, beschäftigt etwa 60.000 Menschen.

