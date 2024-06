APA ots news: UNIQA: Standard & Poors bestätigt Rating, finanzielles Risikoprofil verbessert

Wien (APA-ots) - * "A"-Rating der UNIQA Österreich Versicherungen AG und der Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re AG (Zürich) bestätigt, ebenso das "A-"-Rating der börsennotierten UNIQA Insurance Group AG mit jeweils stabilem Ausblick. * S&P: Finanzielles Risikoprofil von UNIQA habe sich nachhaltig verbessert - Upgrade auf "sehr stark". * Laut S&P werde UNIQA "ihre starke Wettbewerbsposition auf ihren Heimat- und CEE-Märkten halten und ausbauen". Die internationale Ratingagentur Standard & Poors (S&P), die erstmals ihre neuen Kriterien für die Analyse des risikobasierten Kapitals von Versicherungsunternehmen eingesetzt hat, stellt UNIQA in ihrem aktuellen Rating erneut ein gutes Zeugnis aus. "Starke Wettbewerbsposition halten und ausbauen" Die Expert:innen der Ratingagentur vertreten die Auffassung, dass die Kapitalausstattung und die operative Performance von UNIQA widerstandsfähig bleiben werden und schreiben: "Wir gehen davon aus, dass UNIQA ihre starke Wettbewerbsposition auf ihren Heimat- und CEE-Märkten halten und ausbauen wird." Als die wichtigsten Stärken von UNIQA führt S&P das diversifizierte Produktportfolio und gut etablierte Geschäftsmodell in Österreich und Zentral- und Osteuropa sowie die Marktführerschaft bei der privaten Krankenversicherung im Heimatmarkt Österreich an. Ein weiterer positiver Aspekt sei die robuste Kapitalisierung, sowohl aus Sicht der Ratingagentur als auch gemäß den regulatorischen Anforderungen. Finanzielles Risikoprofil auf "sehr stark" verbessert Das Upgrade beim finanziellen Risikoprofil begründen die Analyst:innen von S&P: "Wir sind der Ansicht, dass sich das finanzielle Risikoprofil von UNIQA in den letzten drei Jahren nach der Übernahme des CEE-Geschäfts von AXA nachhaltig verbessert hat. Dies hat dazu geführt, dass sich unsere Einschätzung des finanziellen Risikoprofils insgesamt von stark auf sehr stark geändert hat." Ratings bestätigt Daher hat S&P das "A"-Rating der UNIQA Österreich Versicherungen AG und der UNIQA Re AG sowie das "A-"-Rating der UNIQA Insurance Group AG mit jeweils stabilem Ausblick erneut bestätigt. Das gesamte S&P Rating steht [als PDF zum Download] (https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/shares/Update_UNIQ AInsuranceGroup_Affirmed_Jun-07-2024.PDF) bereit. Rückfragehinweis: Klaus Kraigher Pressesprecher UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Tel.: +43 664 8231997 E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at www.uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0085 2024-06-11/11:10