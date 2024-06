GNW-Adhoc: Quantexa stellt die neue kontextorientierte generative KI-Technologie-Suite Q Assist vor

^* HSBC ist einer von mehreren Branchenführern, die am Lighthouse-Programm von

Quantexa für Early Adopter teilnehmen * HSBC rechnet dank der Optimierung von Analysen und Beschleunigung von Prozessen mit deutlichen Produktivitätssteigerungen innerhalb des ersten Jahres nach der Einführung * Q Assist kombiniert die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa mit generativer KI zur Verbesserung der Entscheidungsfindung für Vertriebs-, Kundendienst- und Compliance-Teams in den Bereichen Finanzdienstleistungen, TMT und Regierungsbehörden LONDON, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Montag hat Quantexa (https://londontechweek.com/), ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence-Lösungen (DI) für den öffentlichen und privaten Sektor, die Bühne der London Tech Week 2024 (https://www.quantexa.com/) zur Vorstellung von Q Assist, einer kontextabhängigen generativen KI-Technologie-Suite, genutzt, die Unternehmen bei der Verbesserung der zuverlässigen Entscheidungsfindung für Frontline- und Informationsteams unterstützt. Die Ankündigung zeigt den Fortschritt im Rahmen der Plattform-Innovations-Roadmap (https://www.quantexa.com/press/microsoft-partnership-product-roadmap/) des Unternehmens und kommt rund ein Jahr, nachdem Quantexa eine bedeutende Investition in den globalen Markt für künstliche Intelligenz (KI) getätigt und Q Assist als eigenständigen, agnostischen LLM-Copiloten vorgestellt hat. Mit der neuen Technologie-Suite Q Assist können Kunden von Quantexa generative KI für transformative Gewinne ohne nennenswerte Investitionen in Infrastruktur, Tools und zusätzliche qualifizierte Ressourcen einsetzen. Frontline- und Informationsmitarbeiter können die Performance von Copiloten, die verknüpften Daten, die Wissensgraphen-Funktion von Quantexa und andere Funktionen der Decision Intelligence-Plattform für die Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit generativer KI-Modelle nutzen, die mit allen Daten (strukturiert und unstrukturiert), dem Kontext und den Erkenntnissen in ihrem Unternehmen interagieren. Die Kombination von LLMs mit dem umfassenden Kontext der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ermöglicht ein besseres Verständnis von Daten, gewährleistet gesicherte Antworten, erhöht die Performance und das Vertrauen und stellt den Teams die genauesten und aktuellsten Informationen an einem einzigen Ort zur Verfügung. Erfahren Sie mehr über Q Assist und die Funktionsweise mit der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa. Vollständiges Video ansehen (http://quantexa.com/discover/ai/#generativeai) Unterstützung von Kunden in Zeiten von KI HSBC gehört zu den Unternehmen, die derzeit am Lighthouse-Programm für Early Adopter teilnehmen. Die am Programm teilnehmenden Unternehmen planen die Verwendung von Q Assist auf vielfältige Weise. Dazu gehören: * Optimierung von Analyse-, Untersuchungs- und Berichterstattungsaufgaben für Informations- und Wissensmitarbeiter zur Effizienzsteigerung. * Verringerung der Abhängigkeit der Data-Science- und Betriebsteams von Ad- hoc-Datenanfragen, damit sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. * Bereitstellung der zur Umsatzsteigerung und Verbesserung des Kundenerlebnisses benötigten umfassenden Daten und Einblicke an kundenorientierte Teams. * Befähigung von Teams im gesamten Unternehmen zum Treffen zuverlässiger Entscheidungen, die nachvollziehbar sind und die Verbesserung der betrieblichen Abläufe beschleunigen. BNY Mellon überprüft derzeit die gemeinsame Teilnahme von HSBC am Lighthouse- Programm. Quantexa arbeitete mit den Teilnehmern des Lighthouse-Programms gemeinsam an der Prognose der ein-, drei- und fünfjährigen Vorteile, die sich aus der Verwendung von Q Assist in ihren Kunden-, Data-Science- und Untersuchungsteams ergeben. Dabei wurde ein nahezu sofortiger Produktivitätsgewinn in drei Kernbereichen festgestellt: Zeitersparnis und Effizienz, Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten und höhere Konversionsraten. HSBC erwartet durch die Demokratisierung von Analysen und die Beschleunigung von Prozessen in diesen Bereichen Produktivitätssteigerungen bereits im ersten Jahr der Einführung. Das Unternehmen rechnet auch mit einer Entlastung der Mitarbeiter, die sich dann wieder verstärkt auf andere strategische Aufgaben konzentrieren können. David Rice, Global Chief Operating Officer, Commercial Banking bei HSBC, erklärte: ?Diese neue Lösung hat durch die Bereitstellung zuverlässiger Daten und kontextbezogener Analysen das Potenzial zur Steigerung der Effizienz und Genauigkeit komplexer Aufgaben wie Anti-Geldwäsche-Untersuchungen und Vertriebsstrategien. Mit der Einführung kontextbezogener Analysen und Innovationen kann die HSBC ihre Ressourcen produktiver einsetzen und damit letztlich ihre Kunden unterstützen." Quantexa rechnet durch die Verwendung der generativen KI-Technologie-Suite Q Assist bei einem globalen Tier-1-Finanzinstitut mit drei Sicherheitsebenen in den Bereichen Finanzkriminalität und Betrugsbekämpfung, das monatlich etwa 15.000 Warnmeldungen generiert, mit deutlichen Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen: * Jährliche Einsparungen von mehr als 17 Mio. GBP sind durch die Verbesserung und Automatisierung von Untersuchungs- und Berichterstattungsprozessen im Bereich Finanzkriminalität und Betrug möglich. Jamie Hutton, CTO von Quantexa, kommentierte dies wie folgt: ?Durch das Engineering-Prinzip von Quantexa, Lösungen so zu gestalten, dass sie einen maximalen Kundennutzen bieten, konnten unsere Kunden eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Produktanforderungen für Q Assist spielen. Mit dem Lighthouse-Programm des Unternehmens für Early Adopter profitieren wir von der Zusammenarbeit mit Branchenführern, die uns im Rahmen unseres Roadmap-Prozesses wertvolles Feedback geben." Eric Hirschhorn, Chief Data Officer, BNY Mellon, erklärte: ?Wir freuen uns über diese fortlaufende Innovation von Quantexa. Dank unserer mehrjährigen Zusammenarbeit konnten wir Datensilos aufbrechen und unsere Daten mit einer beispiellosen Genauigkeit vereinheitlichen. In der nächsten Phase unserer Innovationsarbeit untersuchen wir das Potenzial der Verwendung generativer KI durch die Frontline-Mitarbeiter in der gesamten Bank, um die Datenerkenntnisse zuverlässig zu nutzen und dabei ein neues Effizienzniveau im Prozess zu erreichen." So funktioniert die neue generative KI-Technologie-Suite Q Assist Die neue generative KI-Technologie-Suite von Quantexa kombiniert die Decision Intelligence-Plattform und die generative KI von Quantexa durch eine neue Datenintegrationsschicht, einen Prompt Builder und einen Copiloten, der die Fähigkeit von Teams zum Treffen wichtiger Geschäftsentscheidungen beschleunigt. Q Assist stellt vertrauenswürdige, erweiterbare KI auf Grundlage der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa (https://www.quantexa.com/platform/decision- intelligence-platform/) zur Verfügung. Auf diese Weise können auch nicht- technische Teams von den wichtigen Plattformfunktionen von Quantexa, darunter eine vernetzte Datengrundlage, Graphenanalyse, Modellierung und Scoring, zur Verbesserung und Automatisierung der Entscheidungsfindung profitieren. Die Technologie-Suite Q Assist setzt sich aus drei Komponenten zusammen: * Die Integrationsschicht von Q Assist: das Herzstück von Q Assist. Dabei handelt es sich um ein sofort einsetzbares Framework aus Tools, Konnektoren und APIs, das für die sichere Verknüpfung der Decision Intelligence- Plattform von Quantexa mit LLMs und konversationellen KI-Systemen entwickelt wurde. * Prompt Builder von Q Assist: eine erweiterbare Prompt-Management- und Sharing-Funktion, die sich leicht mit externen Prompt-Engineering-Tools und -Frameworks wie Azure Prompt Flow, Semantic Kernel oder AutoGen von Microsoft integrieren lässt. So erhalten Administratoren die Möglichkeit, Prompts und Antworten auf der Grundlage von Kontextdaten, die von der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa generiert wurden, zu definieren und zu steuern. * Copilot von Q Assist: ermöglicht Benutzern die Abfrage großer und unterschiedlicher Daten über eine natürlichsprachliche Schnittstelle, das Verstehen und Zusammenfassen von Daten, Erkenntnissen und Ergebnissen in Echtzeit sowie die Automatisierung von Forschungs-, Untersuchungs- und Berichterstattungsaufgaben. Derzeit stellt das Unternehmen die Funktionen der generativen KI-Technologie- Suite Q Assist einer ausgewählten Gruppe von Kunden zur Verfügung. Eine umfassendere öffentliche Verfügbarkeit ist für Anfang 2025 geplant. Weitere Informationen darüber, wie Quantexa Unternehmen bei der Vorbereitung

ihrer Daten auf KI unterstützt, oder um den Total Economic Impact(TM) der Quantexa

Decision Intelligence-Plattform von Forrester herunterzuladen und den ROI von Decision Intelligence-Investitionen zu messen, erhalten Sie unter https://www.quantexa.com/discover/ai/. Über Quantexa Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der Decision Intelligence leistet, damit Unternehmen anhand von Daten im Kontext zuverlässige betriebliche Entscheidungen treffen können. Mit den neuesten Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen, versteckte Risiken und neue Chancen aufzudecken, indem sie isolierte Daten zusammenführt und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource verwandelt. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus. Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ergab, dass die Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 700 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Medienanfragen Kontakt: Stephanie Crisp, Fight or Flight E-Mail: Quantexa@fightorflight.com (mailto:Quantexa@fightorflight.com) ODER Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing Tel.: +1 609 502 6889 E-Mail: adamjaffe@quantexa.com (mailto:adamjaffe@quantexa.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc615273-9f23-4d50-b6ec- 62d59146a0e7 °