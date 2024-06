Cybersicherheits-Aktie Varonis: So einen Rückgang sehe ich nicht gerne

Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Heute geht es um Varonis, einen Anbieter von Produkten und Software rund um die Datensicherheit in der Cloud. Gerade in der aktuellen Phase der Umstellung auf Cloud-basierte Datenverarbeitung bei vielen Unternehmen ein sehr spannender Bereich. Allerdings ist Varonis noch nicht profitabel und könnte auch noch andere kurzfristige Gegenwinde spüren, die mittelfristig aber die Windrichtung drehen dürften.