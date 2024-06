Original-Research: The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: The Platform Group AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu The Platform Group AG Unternehmen: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.06.2024 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt Anhebung der Prognose und zunehmende Transparenz nach dem Capital Markets Day eröffnen zusätzliches Kurspotential Nachdem THE PLATFORM GROUP (TPG) bereits Ende Mai die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erhöht hatte, nutzte das Unternehmen den Capital Markets Day (11.06.), um die Equity Story einem breiten Publikum zu präsentieren und das Verständnis für das Geschäftsmodell deutlich zu erhöhen. Stärkerer Erlös- und Ergebnisanstieg prognostiziert: Für 2024 wird nunmehr ein Umsatzanstieg auf 480 bis 500 Mio. EUR erwartet (MONe 502 Mio. EUR,+16,2% yoy). Das um positive PPA-Zuschreibungen bereinigte operative EBITDA soll zwischen 26 und 30 Mio. EUR (MONe: 28,3 Mio. EUR) liegen. Für das Folgejahr liegen die Unternehmensziele bei Erlösen von mindestens 550 (zuvor: 500) Mio. EUR und einer unveränderten Erwartung einer EBITDA-Marge zwischen 7% und 10%. Flankiert werden die besseren Perspektiven zum einen von organischem Wachstum durch eine zunehmende Anzahl von angebundenen Partnern. Zum anderen wurde deutlich gemacht, dass Übernahmen auch zukünftig eine wesentliche Rolle auf dem Wachstumspfad einnehmen dürften. So wurde das anhaltend günstige Marktumfeld genutzt, um das Segment 'Freight Goods' durch die Akquisition des B2B-Plattformanbieters OEGE-Group (Umsatz: ca. 80 Mio. EUR) zu stärken. Das Closing der Transaktion soll im August vollzogen werden. Bei zwei weiteren Übernahmezielen, die im Segment Consumer Goods angesiedelt sind, ist man der Unternehmensführung zufolge in weit fortgeschrittenen Gesprächen und rechnet in den kommenden Wochen mit dem Abschluss. M&A Strategie erklärt: TPG hat den Capital Markets Day genutzt, um die Visibilität in das Geschäftsmodell zu erhöhen. So wurde aufgezeigt, dass sich bei einer Partnerschaft mit der TPG nicht nur der Umsatz deutlich ausweiten, sondern auch die eigene Marge verbessern lässt. Kosten für die Nutzung des Dienstleistungsangebots der TPG werden durch Einsparungen von (hypothetischen) Mietkosten, sinkende Marketingaufwendungen und niedrigere Personalkostenquoten überkompensiert. Dies und positive Netzwerkeffekte sollten dazu führen, dass sich der Anstieg der Anzahl von angebundenen Partnern und Kunden auch künftig fortsetzt. Ferner wurde die betriebswirtschaftliche Logik der Übernahmen transparent gemacht. Neben einem günstigen Einstiegspreis sind es bereits kurzfristig wirkende Einsparpotenziale (bspw. in der IT), eine deutliche Ausweitung der Absatzreichweite und damit einhergehendes Umsatzwachstum sowie der effizientere Einsatz von Marketingbudgets, die eine spürbare Ergebnisverbesserung und Unternehmenswertsteigerung ermöglichen. Kurszielerhöhung und Fazit: Wir haben die höheren Unternehmensziele in unsere Modellrechnungen einfließen lassen und dabei gleichzeitig die langfristig erreichbaren Margen um 0,5 PP auf 7,0% (EBITDA) und 5,5% (EBIT) erhöht. Ein zunehmendes Verständnis für das Geschäftsmodell und eine bessere Vergleichbarkeit aufgrund der nunmehr finalen Unternehmensstruktur bei wegfallenden Sondereffekten sollte die Aktie für neue Anlegergruppen interessant machen. Wir erhöhen unser Kursziel von 10,00 auf 13,00 EUR und bekräftigen unser Anlageurteil. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30029.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag