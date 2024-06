WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 1. Juli 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 11:00 DEU: Beiersdorf, Capital Markets Day 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Amadeus IT, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 6/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/24 15:15 USA: Industrieproduktion 5/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Auftakt zweitägige Europäische Gaskonferenz Egatec des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Hamburg 09:00 DEU: Hybrider Kongress «Land der Chancen - Arbeits- und Fachkräftekongress» der Grünen-Bundestagsfraktion u.a. mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Videobotschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks e.V., Jörg Dittrich, Berlin 09:30 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien Mitteldeutschland Themen sind u.a. der Netzausbau, die kommunale Wärmeplanung und die Forschung zu Wasserstoff. Zu Gast ist u.a. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD)., Weimar 10:00 DEU: Fachveranstaltung der ADAC Luftrettung zu Notfallversorgung und Rettungsdienst u.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach + 10.05 Rede Lauterbach mit anschließender Diskussion DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Innovationen in Aktion. entdecken. erleben. gestalten.» Zu Gast ist u.a. Henry Maske, Boxer und Unternehmer. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hält ein Grußwort. Erfurt ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung, Donaueschingen 13:00 FRA: Danone, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 5/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/24 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 5/24 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/24 10:30 ITA: Leistungsbilanz 4/24 11:00 EUR: Bauproduktion 4/24 16:00 USA: NAHB-Index 6/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Beginn Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit, Potsdam Thema der Konferenz ist die IT-Sicherheit in Deutschland vor dem Hintergrund der Künstlichen Intelligenz. + 10.45 Pk mit Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts und Sinan Selen, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz 09:00 DEU: Abschluss zweitägige Europäische Gaskonferenz Egatec des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Hamburg 09:30 DEU: Pk zu Bosch als Software-Unternehmen u.a. mit Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung, Renningen 11:00 DEU: Hybrid-Pk des Bundesverbandes Solarwirtschaft anlässlich der Messen Intersolar & ees Europe, München DEU: Beginn Frühjahrskonferenz der Innenminister und Innensenatoren von Bund und Ländern unter Vorsitz Brandenburg (bis 21.6.) HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung, Luxemburg 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung 15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 6/24 06:30 CHE: SNB: Bericht zu Finanzstabilität 2023 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 5/24 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 5/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 5/24 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/24 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 6/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/24 (vorläufig) 17:00 USA: EIA Ölbericht SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Bedeutung von Homeoffice für Unternehmen, Gütersloh 11:30 DEU: Besichtigung einer Produktionsanlage von CO2-neutralem Solartreibstoff, dabei wird Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie eingesetzt, Jülich Vorgestellt wird eine industrielle Anlage zu Demonstrationszwecken. Christina Foerster, Vorständin Deutsche Lufthansa AG, erläutert die Rolle von Solartreibstoffen zur Dekarbonisierung der Luftfahrt. 16:00 DEU: Pk zur Vorstellung des Tui Winterprogrammes 2024/25, Hannover LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 6/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 5/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Progressive Governance Summit zum Thema progressive Sicherheit in Zeiten großer Unsicherheit u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Grüne-Parteivorsitzende Ricarda Lang, Berlin Internationale Experten aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren ganzheitliche Konzepte progressiver Sicherheit und setzen Impulse für politisches Handeln. 09:30 DEU: Auftakt Tarifverhandlungen öffentliche Banken 11:00 DEU: Verfassungsgericht Brandenburg verkündet Entscheidung über Verfassungsklage der AfD-Landtagsfraktion gegen Brandenburg-Paket HINWEIS SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Trianel, Jahres-Pk, Aachen 11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/24 09:00 CHE: SNB: Zahlungsbilanz Q1 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 5/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 6/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 6/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Hybridkonferenz BDI «Tag der deutschen Industrie (TDI)», Berlin + 11.45 Pk mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner + Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz + 14.30 Impuls von Vizekanzler Robert Habeck LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Sicherheit der Gasversorgung in der EU, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung 14:00 DEU: Meyer Burger Technology, Hauptversammlung 19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hornbach, Q1-Zahlen USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 4/24 (endgültig) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/24 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/24 09:00 ESP: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 5/24 14:30 USA: Chicaago Fed Nat Activity Index 5/24 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 4/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 6/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Hybrid-Konferenz BDI «Tag der deutschen Industrie» (TDI), Berlin + 09.15 Impuls von CDU-Chef Friedrich Merz + 10.10 Impuls von Bundesaußenministerin Anna-Lena Baerbock + 11.05 Impuls von Bundesfinanzminister Christian Lindner + 16.15 Impuls von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius 10:00 DEU: Online-Veranstaltung mit Vorstellung des Jahresberichts 2023 des Beitragsservices von ARD, ZDF und Deutschlandradio, Köln CHN: Jahrestreffen «New Champions» des Weltwirtschaftsforums, Dalian ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung 10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung 10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung 13:30 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung 18:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 5/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/24 10:00 AUS: UniCredit Bank Austria PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 16:00 USA: Neubauverkäufe 5/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin DEU: Dritte bundesweite Verhandlungsrunde für die etwa 585 000 Beschäftigten in der Chemie- und Pharmabranche, Bad Breisig 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 09:00 DEU: Verfassungsgerichtshof verkündet Urteil über einen Antrag der AfD-Fraktion zur Überprüfung einer Corona-Verordnung, Weimar GBR: TV-Debatte zwischen dem britischen Premierminister Rishi Sunak und Oppositionsführer Keir Starmer vor der Parlamentswahl am 4. Juli geplant, London ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung 19:00 USA: Dell, Hauptversammlung 20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Nagarro, Hauptversammlung DEU: Covestro, Kapitalmarkttag DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen, Mainz TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/24 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 5/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/24 (endgültig) 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 6/24 11:00 ITA: Erzeugerpreise 5/24 14:30 USA: BIP Q1/24 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/24 (vorläufig) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/24 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Deutscher Bauerntag, Cottbus + 09.15 Rede Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke + 09.45 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir 09:00 DEU: BGH verhandelt über Anforderung an die Werbung mit einer durchschnittlichen Sternebewertung, Karlsruhe 09:00 DEU: BGH-Urteil zu Werbung mit dem Begriff «klimaneutral» erwartet, Karlsruhe 10:00 DEU: Pressegespräch Tiny House Festival (28.6.-30.6.2024), Rheinstetten 11:00 DEU: BGH prüft: Kann ein Verbraucherverband Rückerstattungsansprüche einzelner Verbraucher geltend machen?, Karlsruhe 11:00 DEU: Bayerischer Familienunternehmer-Kongress mit dem Präsidenten des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Essen, Prof. Christoph Schmidt, dem bayerischen Finanzminister Albert Füracker (CSU), Tengelmann-CEO Christian Haub, Regensburg 11:00 DEU: Mündliche Verhandlung einer Klage der Verbraucherzentrale Thüringen gegen die Deutsche Bahn, Frankfurt am Main 12:00 DEU: Pk zum Hauptstadt-Kongress Medizin und Gesundheit 2024, Berlin «Krankenhaus Rating Report 2024. Zwischen Hoffen und Bangen» - Er gibt wieder einen Überblick zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser und einen Ausblick mit einer Einschätzung zu den möglichen Effekten der anstehenden großen Krankenhausreform. 12:00 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten, Karlsruhe 13:00 DEU: ifo-Jahresversammlung: «Soziale Marktwirtschaft 2049 - Was wird aus unserem Wohlstand und wer wird daran teilhaben?», München BEL: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Varta, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/4 01:50 JPN: Industrieproduktion 5/24 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/24 08:00 GBR: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 DNK: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:30 HUN: Erzeugerpreise 5/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/24 09:00 AUS: Erzeugerpreise 5/24 09:00 CZS: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 5/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/24 15:45 USA: MNI PMI Chicago 6/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Erste Fernsehdebatte zwischen den US-Präsidentschaftsbewerbern Joe Biden und Donald Trump, Atlanta DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden DEU: Beginn Tiny House Festival, Rheinstetten BEL: EU-Gipfel - 2. Tag, Brüssel IRN: Präsidentschaftswahl Iran ---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. JUNI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA veröffentlicht Auftragseingang 5/24 10:00 DEU: Rheinenergie, Jahres-Pk, Köln TERMINE KONJUNKTUR 01:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 01:50 JPN: Tankan Q2/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 5/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/24 18:30 PRT: Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), Sintra ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi