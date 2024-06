AM Green erreicht einen historischen Meilenstein: Erstes indisches Projekt, das die EU-Vorzertifizierung für seine grüne Ammoniakanlage in Kakinada erhalten hat

Die Vorzertifizierung von AM Green signalisiert die Übereinstimmung mit den Anforderungen des europäischen Marktes für erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO)

AM Green (ehemals Greenko ZeroC), der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Energiewende, hat für sein grünes Ammoniakprojekt in Kakinada, Indien, die hoch angesehene Vorzertifizierung CertifHy EU RFNBO erhalten, was eine große Anerkennung des indischen Potenzials für grünen Wasserstoff und Ammoniak darstellt.

Als erstes Projekt mit Sitz in Indien nimmt AM Green damit eine führende Position ein und hat einen großen Vorteil bei der Erschließung des EU-RFNBO-Marktes, denn das Unternehmen bereitet sich darauf vor, in Kakinada die weltweit größte Anlage für grünen Ammoniak zu errichten. Bis 2030 wird die Produktionskapazität von einer auf fünf Millionen Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr steigen, was einer Million Tonnen Wasserstoff pro Jahr entspricht.

Das Beratungsunternehmen für erneuerbaren Wasserstoff Hinicio hat sich mit CertifHy, einer führenden Zertifizierungsstelle, und Bureau Veritas zusammengetan, um das Projekt von AM Green im Rahmen des freiwilligen EU-RFNBO-Programms vorzertifizieren zu lassen. Hinicio führte eine strenge Prüfung der Einhaltung der Vorschriften durch und entwickelte eine langfristige Strategie, während Bureau Veritas den Betrieb der Anlage bewertete.

Darüber hinaus wurde der grüne Wasserstoff des Kakinada-Projekts einer strengen Bewertung unterzogen, um zu bescheinigen, dass der erneuerbare Wasserstoff rund um die Uhr mit kohlenstofffreier Energie erzeugt wird und die europaweiten gesetzlichen Kriterien für die Dekarbonisierung des Verkehrs- und Industriesektors erfüllt. Mit der Vorzertifizierung ist das Projekt auf einem vielversprechenden Weg zur vollständigen Zertifizierung.

Die Europäische Union (EU) verfügt über die weltweit ausgereiftesten und strengsten Vorschriften für erneuerbare Kraftstoffe. Als führendes Unternehmen in den Bereichen grüner Wasserstoff und Ammoniak, die den strengsten globalen Standards entsprechen, zeigt die erfolgreiche RFNBO-Vorzertifizierung das Engagement von AM Green, dieses Kriterium zu erfüllen, und ebnet den Weg für die Lieferung sauberer Energie aus Indien an den anspruchsvollen EU-Markt.

Mahesh Kolli, Gründer und Group President von AM Green, sagte: "Die Vorzertifizierung unserer Anlage in Kakinada durch CertifHy unterstreicht unser Engagement, weltweit kohlenstofffreie Energielösungen anzubieten und dabei die höchsten Standards wie die RFNBO-Normen der EU zu erfüllen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für AM Green, da es unsere Position als führende Plattform für Energiewandlungslösungen stärkt, die dazu beiträgt, Industrien wie Raffinerien, Schifffahrt, Düngemittel, Stromerzeugung, Chemikalien und andere durch kostengünstige grüne Moleküle und deren Derivate zu dekarbonisieren."

Laurence Boisramé, Bureau Veritas Globaler Direktor, Hydrogen, sagte: "Die von der Europäischen Kommission festgelegten RFNBO-Regeln gelten nicht nur für Wasserstoffhersteller in Europa, sondern für alle Hersteller, die den europäischen Markt anvisieren. Dies weckt großes Interesse und wirft viele Fragen über die Auslegung dieser Vorschriften außerhalb der EU auf. Wir bei Bureau Veritas sind davon überzeugt, dass die Vorzertifizierung von Projekten der beste Weg ist, um die praktische Anwendung zu fördern. Als vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle für CertifHys EU RFNBO Voluntary Scheme und mit einem Netzwerk von mehr als 8000 Auditoren weltweit, freut sich Bureau Veritas dazu beizutragen, den internationalen Handel mit erneuerbarem Wasserstoff und seinen Derivaten zu beschleunigen."

Patrick Maio, CEO von Hinicio, sagte: "Die Vorzertifizierung ist ein wichtiges Instrument für RNFBO-Wasserstofflieferanten, die die Einhaltung von Projekten garantieren wollen, sowie für Abnehmer, die die Eigenschaften der von ihnen beschafften Moleküle überprüfen wollen. Dank seiner globalen Erfahrung und seiner profunden Kenntnis des indischen Kontextes ist Hinicio in einer einzigartigen Position, um internationale Akteure wie AM Green bei der Projektplanung und -abnahme, dem Eintritt in den europäischen Markt und der langfristigen Einhaltung der EU-Vorschriften zu beraten."

Matthieu Boisson, Geschäftsführer von CertifHy, "Die Erlangung der Vorzertifizierung durch AM Green zeigt das Engagement des Unternehmens, einen wichtigen Beitrag zur indischen Produktion von erneuerbarem Ammoniak zu leisten. Dieses Projekt ist ein starker Präzedenzfall für zukünftige Kooperationen und stärkt den globalen Markt für saubere Energielösungen. CertifHy möchte sich als globales Marktinstrument positionieren und strebt daher ein Höchstmaß an Fachwissen und Unterstützung an, indem es seine Erfahrung als reiner Zertifizierungsanbieter für Wasserstoff und E-Treibstoffe nutzt."

Die Vorzertifizierung wird von Unternehmen, die Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien entwickeln, zunehmend nachgefragt, da sie mehrere entscheidende Vorteile bietet. Sie dient als kritische Bewertung, um potenzielle Schwachstellen frühzeitig in der Entwurfsphase zu erkennen, was Zeit und Ressourcen spart, da spätere kostspielige Änderungen vermieden werden. Die Vorzertifizierung wird auch als leistungsfähiges Instrument zur Erleichterung von endgültigen Investitionsentscheidungen (FID) oder Abnahmeverhandlungen angesehen.

Über AM Green

AM Green wurde von den Pionieren für saubere Energie, Anil Chalamalasetty und Mahesh Kolli von der Greenko Group, gegründet und ist ein Vorreiter bei der Energiewende in Indien mit dem Ziel, ein weltweit führender Anbieter von kostengünstigem grünem Wasserstoff, Ammoniak und anderen nachhaltigen Molekülen zu werden. Darüber hinaus treibt das Unternehmen die Dekarbonisierung mit Biokraftstoffen, E-Treibstoffen, nachhaltigen Flugkraftstoffen und wichtigen Chemikalien voran.

Über Indien hinaus baut AM Green ein internationales Geschäft mit erneuerbaren Energien und Speicherlösungen auf. Außerdem baut das Unternehmen zusammen mit John Cockerill (Belgien) eine Elektrolyseur-Produktion auf, um seine globale Präsenz zu stärken.

