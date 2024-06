Chinas Präsident Xi bemängelt "tiefsitzende Probleme" beim Militär

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping macht "tiefsitzende Probleme" beim Militär der Volksrepublik aus.

Diese zeigten sich in der Politik, Ideologie und Arbeitsweise der Armee, zitierte der staatliche Sender CCTV Xi am Mittwoch. "Es darf für korrupte Elemente in der Armee kein Versteck geben." Der Präsident forderte ein schärferes Vorgehen gegen Bestechung und rief die Armeekader dazu auf, mutig genug zu sein, "ihre eigenen Unzulänglichkeiten" offenzulegen und sie gewissenhaft zu korrigieren. Worauf Xi konkret anspielte, war zunächst nicht klar. Er äußerte sich dem Sender zufolge auf einer Konferenz zur militärpolitischen Arbeit in der Stadt Yanan, die vom 17. bis 19. Juni stattfand. An welchem Tag Xi sprach, ging aus dem Bericht nicht hervor.

