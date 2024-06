TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 FRA: Danone, Kapitalmarkttag (zweiter und letzter Tag) 09:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung, Luxemburg 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung 15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 6/24 06:30 CHE: SNB: Bericht zu Finanzstabilität 2023 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 5/24 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 5/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 5/24 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 6/24 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/24 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 6/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/24 (vorläufig) 17:00 USA: EIA Ölbericht SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Bedeutung von Homeoffice für Unternehmen, Gütersloh 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Werbung für Biozidprodukte von dm 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu immateriellem Schadenersatz bei Datendiebstahl bei Scalable Capital 09:30 DEU: Hybride Konferenz Bundesministerium für Digitales und Verkehr zum Ladenetz für E-Autos und E-Lkw in Deutschland + 10.30 Eröffnungsrede Bundesverkehrsminister Volker Wissing 10:30 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) unter dem Vorsitz von Hessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin Im Mittelpunkt wird die Migrationspolitik zählen. Dabei geht es unter anderem um Asylverfahren in Drittstaaten und die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Weitere Themen sind die Versicherung für Elementarschäden, die militärische Verteidigung und die Abwehr hybrider Bedrohungen. 10:30 DEU: Dekabank Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick (hybrid) mit Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater und dem Leiter Kapitalmärkte und Strategie des Wertpapierhauses, Joachim Schallmayer, Frankfurt 11:30 DEU: Besichtigung einer Produktionsanlage von CO2-neutralem Solartreibstoff, dabei wird Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie eingesetzt, Jülich Vorgestellt wird eine industrielle Anlage zu Demonstrationszwecken. Christina Foerster, Vorständin Deutsche Lufthansa AG, erläutert die Rolle von Solartreibstoffen zur Dekarbonisierung der Luftfahrt. 14:30 DEU: Beginn der Jahreskonferenz der Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder 16:00 DEU: Pk zur Vorstellung des Tui Winterprogrammes 2024/25, Hannover LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg (18:30 h Pk)

