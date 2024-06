PayPal - Haltezone im Feuer!

Die Rekordjagd des Nasdaq-100® geht völlig spurlos an der PayPal-Aktie vorbei – und das seit Jahren. Im Rahmen der zuletzt versuchten Stabilisierung hat der Technologietitel bei rund 68 USD gleich mehrfach wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Unter dem Strich setzt die Kursschwäche der vergangenen Woche dem Papier aber bereits wieder zu und lässt einen charttechnischen Befreiungsschlag in weite Ferne rücken. Vielmehr steht die Unterstützungszone aus dem Erholungstrend seit Oktober vergangenen Jahres und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 62,01/60,76 USD) wieder unter Druck (siehe Chart). Ein Abgleiten unter diese Bastion besitzt die zusätzliche Gefahr, dass dann die Kursentwicklung der letzten Wochen als Topformation interpretiert werden müsste. Rein rechnerisch hält eine negative Weichenstellung ein Rückschlagpotenzial von rund 10 USD bereit. Zumindest in Richtung des Mehrjahrestiefs vom Oktober 2023 bei 50,25 USD droht der Technologietitel dann perspektivisch abzutauchen. Per Saldo gibt es derzeit sicher überzeugendere Kursverläufe als den der PayPal-Aktie. Bis zu einer erfolgreichen Bodenbildung bieten Discount-Zertifikate möglicherweise dennoch attraktive Renditechancen.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.