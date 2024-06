Sixt – erste Anzeichen einer Stabilisierung beim Autovermieter

In den vergangenen Tagen gab es eine Reihe von positiven Analystenkommentare zu Sixt. Die im MDAX® notierte Aktie konnte bisher jedoch nicht davon profitieren. Im Gegenteil: Der Verlust im ersten Quartal und die Revision der Prognosen für das Gesamtjahr wirken immer noch nach. Charttechnisch und fundamental erscheint das Papier aktuell dennoch interessant.

Der Umsatz legte in den ersten drei Monaten des Jahres zwar zweistellig zu. Der überraschend hohe Restwertverfall bei E-Fahrzeugen war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Autovermieter im ersten Quartal in die Verlustzone fuhr. Nach eigenen Angaben wurde die E-Autoflotte bereits deutlich verkleinert. Daher rechnet das Management damit, dass im laufenden Quartal die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelingen könnte. Zudem setzt Sixt weiter auf Wachstum. Dazu ist unter anderem die Eröffnung von insgesamt 100 neuen Stationen in Europa und den USA geplant. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,05 und einer Dividendenrendite von 5,7 Prozent ist das Papier aktuell moderat bewertet.

Die Gewinnwarnung kann der Konzern dennoch nicht abschütteln. Weitere schwache Zahlen könnten die Aktie zudem weiter auf Talfahrt schicken.

Chart: Sixt Widerstandsmarken: 72,00/82,00/94,75/102,00 EUR Unterstützungsmarken: 38,50/63,30/68,00 EUR Die Aktien von Sixt bildet seit Anfang 2022 einen Abwärtstrend. Dieser Trend hat sich in den zurückliegenden Wochen noch einmal beschleunigt. Der langfristige RSI-Indikator signalisiert nun eine deutlich überverkaufte Lage (unterer Chart). Seit Ende vergangener Woche deutet sich eine gewisse Stabilisierung im Bereich von EUR 68 an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren zeigen seitwärts. Anzeichen für eine signifikante Gegenbewegung gibt noch nicht. Die Bullen sollten sich daher noch etwas gedulden. Dazu bedarf es erst eines Ausbruchs über den Kreuzwiderstand von EUR 72. In einem solchen Szenario eröffnet sich die Chance auf eine Schließung des jüngsten Gaps und Erholungspotenzial bis EUR 82. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern in die Unterstützungszone zwischen EUR 63,30 und EUR 68,00 gerechnet werden. Eine Verletzung der Unterstützungszone könnte eine weitere Verkaufswelle auslösen. Sixt in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 20.09.2022–20.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Sixt in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.06.2014– 20.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktienanleihe wird ein Basispreis bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Sixt-Aktie am 09. Juli 2025 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Sixt-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

