Adobe Systems - Tech-Titel mit Nachholpotenzial?

Im Gegensatz zum Nasdaq-100® hat die Adobe-Aktie noch deutlich Luft bis zu ihrem Allzeithoch vom November 2021 bei 700 USD. Auch in den letzten Monaten seit Anfang Februar stand der Titel unter einem deutlichen Korrektureinfluss, welche das Papier von 638,25 USD auf 433,97 USD fallen ließ. An dieser Stelle gibt es nun Hoffnung auf Besserung, denn auf den Bruch des steilen Abwärtstrends folgte in der vergangenen Woche die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 481,63 USD; siehe Chart). Damit ist die drohende Topformation vom Tisch. Auf der Indikatorenseite geht der diskutierte Befreiungsschlag mit einem neuen MACD-Einstiegssignal einher, während die Relative Stärke nach Levy an einem Bruch des im Verlauf des Trendfolgers seit September 2023 bestehenden Baissetrends arbeitet. Die Bewegungshochs bei 634/638 USD stecken nun den nächsten wichtigen Widerstandsbereich ab. Dort hatte die Adobe-Aktie von November bis Februar immer wieder wichtige Hochs ausgebildet. Um den beschriebenen Stimmungswandel nicht zu gefährden, gilt es zukünftig, die o. g. langfristige Glättung nicht mehr zu unterschreiten.

Adobe Systems (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Adobe Systems

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

