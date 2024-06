Bund und Länder weiter uneins über Hochwasser-Pflichtversicherung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/München (Reuters) - Bund und Länder können sich nicht auf eine Versicherungspflicht gegen Hochwasser und andere Elementarschäden einigen.

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Angebotspflicht reicht den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer nicht aus. "Da sind wir nicht so zueinandergekommen", sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Donnerstagabend nach einer Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Freiwilligkeit wird das Problem (...) nicht lösen. Wir halten eine Pflichtversicherung weiter für richtig." Die Versicherungsquote, die nach Branchenangaben derzeit bei 54 Prozent liegt, steige trotz Katastrophen wie im Ahrtal nur um ein bis zwei Prozent pro Jahr an. "Das ist zu wenig und das geht deutlich zu langsam", sagte Rhein. "Am Ende zahlt immer die Zeche der Steuerzahler."

Scholz versprach, die Debatte um die sogenannte erweiterte Elementarschadenversicherung fortzusetzen. "Wir werden nichts auf die lange Bank schieben." Rhein sagte, die Diskussion solle in Arbeitsgruppen weitergeführt werden.

Die Bundesregierung hatte auf Betrieben von Justizminister Marco Buschmann (FDP) eine Angebotspflicht vorgeschlagen: Bei neuen Verträgen sollen die Unternehmen die Versicherung gegen Elementargefahren wie Hochwasser und Schneedruck in das Angebot einbeziehen, die Kunden könnten den Schutz aber ablehnen. Bei bestehenden Verträgen sollen die Hausbesitzer vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass ihnen dieser Versicherungsschutz fehlt. Die Versicherer glauben, dass sich die Abdeckungsquote dadurch auf 75 bis 80 Prozent erhöhen ließe.

Buschmann dringt wie die Versicherer darauf, dass der Staat den Schutz vor Hochwasser verbessert, etwa im Baurecht, um die Schäden gar nicht erst entstehen zu lassen. Ohne Prävention drohten sich die Hausbesitzer auf dem Versicherungsschutz auszuruhen. Bei einer Pflichtversicherung drohten Eigentümern in gefährdeten Gebieten wie an Flussufern vierstellige Prämien pro Jahr. Einen Teil der Schäden müssten sie zudem selbst tragen - oder der Staat müsste doch einspringen. Die Politik will mit einer höheren Versicherungsdichte eigentlich verhindern, dass bei Überschwemmungen automatisch nach dem Staat gerufen wird. Bundeskanzler Scholz sicherte den Betroffenen der jüngsten Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg die Solidarität des Bundes zu.

