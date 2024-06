TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 6/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q1/24 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 5/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Frühindikator 5/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Progressive Governance Summit zum Thema progressive Sicherheit in Zeiten großer Unsicherheit u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Grüne-Parteivorsitzende Ricarda Lang, Berlin Internationale Experten aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren ganzheitliche Konzepte progressiver Sicherheit und setzen Impulse für politisches Handeln. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft Vertreterinnen und Vertreter der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zu einem Gespräch 09:30 DEU: Auftakt Tarifverhandlungen öffentliche Banken 11:00 DEU: Verfassungsgericht Brandenburg verkündet Entscheidung über Verfassungsklage der AfD-Landtagsfraktion gegen Brandenburg-Paket DEU: Abschluss Frühjahrskonferenz der Innenminister und Innensenatoren von Bund und Ländern unter Vorsitz Brandenburg DEU: Forderungsbeschlüsse der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie sowie zum Volkswagen-Haustarifvertrag EUR: Runder Tisch zum Strategischen Dialog zur Zukunft der EU-Landwirtschaft mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen +12.30 h Pk LUX: Treffen der EU-Finanzminister +14.00 h Pk LUX: Treffen der EU-Gesundheitsministerinnen und -minister +15.50 h Pk HINWEIS SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen

