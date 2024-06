GNW-Adhoc: Tecan ernennt Mukta Acharya zur Leiterin der Division Life Sciences Business

^Tecan ernennt Mukta Acharya zur Leiterin der Division Life Sciences Business

Männedorf, Schweiz, 24. Juni 2024 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass Mukta Acharya, die derzeit als President, Tecan Americas tätig ist, zur neuen Leiterin der Division Life Sciences Business und zum Mitglied der Konzernleitung der Tecan Group ernannt wurde. Sie wird ihre neue Position voraussichtlich am 1. August 2024 antreten. Dr. Klaus Lun, seit 2017 Leiter der Division Life Sciences Business und seit 2013 Mitglied der Konzernleitung, hat beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich anderen beruflichen Möglichkeiten zu widmen. Dr. Achim von Leoprechting kommentierte: «Wir freuen uns sehr, dass Mukta Acharya diese wichtige Rolle übernehmen wird. Es ist ein Beweis für die Stärke unseres Managementteams, dass wir eine solche Schlüsselposition aus den eigenen Reihen besetzen können. Mukta hat mit grossem Erfolg unser US-Geschäft ausgebaut und eine starke Organisation geschaffen. Sie verfügt über ausgeprägte Branchenkenntnis und umfassende Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Life-Science-Industrie und dem Gesundheitssektor. Mit ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz und ihrem dynamischen Führungsstil sind wir überzeugt, dass sie das Wachstum weiter vorantreiben und unsere führende Position weiter ausbauen wird.» Mukta Acharya kam im Juli 2022 als President, Tecan Americas zu Tecan, wo sie für die erfolgreiche Finanz- und Marktperformance der Division Life Sciences Business in der grössten Verkaufsregion des Unternehmens verantwortlich war. Mukta Acharya kam von Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO) zu Tecan, wo sie zuletzt als Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Single-use Flexible Solutions tätig war. In dieser Funktion trieb sie das strategische Wachstum des globalen Geschäfts voran, das sich auf mehrere Produktionsstandorte und Tausende von Mitarbeitern weltweit erstreckte. Ausserdem war sie für Produktmanagement, Marketing, Engineering und Geschäftsentwicklung in verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens verantwortlich. Von 2010 bis 2018 hatte Mukta Acharya Führungspositionen bei CVS Health (NYSE: CVS) inne, zuletzt als Director, Enterprise Product Innovation & Management. Davor war sie in der Unternehmensberatung tätig. Sie verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau aus Indien und über einen Master-Abschluss in Engineering Management vom Dartmouth College in den Vereinigten Staaten. Unter der engagierten Führung von Klaus Lun erzielte der Geschäftsbereich ein signifikantes Wachstum und meisterte erfolgreich die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie. Verwaltungsrat und CEO von Tecan möchten Klaus Lun ihren aufrichtigen Dank für sein grosses Engagement und seinen wichtigen Beitrag bei der Entwicklung des Life Sciences Business von Tecan aussprechen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Über Tecan Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren ? von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2023 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 1.074 Mio. (USD 1.194 Mio.; EUR 1.108 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191). Für weitere Informationen: Tecan Group Martin Brändle Senior Vice President, Corporate Communications & IR Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0) 44 922 88 89 investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com) www.tecan.com °