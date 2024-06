Pistorius warnt vor Erstarken der Extremen in Frankreich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris/Berlin (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat mit Blick auf die anstehende Parlamentswahl in Frankreich vor einem Erstarken der extremen Parteien gewarnt.

Es sei so, "dass Nationalismus noch nie die Lösung der Probleme war, sondern immer wesentlicher Teil der Probleme", sagte Pistorius am Montag bei einem Treffen des Weimarer Dreiecks in Paris. "Das ist eine Lehre aus der europäischen Geschichte, die man nicht negieren kann", betonte der SPD-Politiker. "Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ein Wahlergebnis zustande kommt, das die demokratischen, freiheitlichen, pro-europäischen Kräfte stärkt und damit die Zukunft Europas."

Nach dem Erstarken der extremen Rechten bei der Europawahl in Frankreich hatte Staatspräsident Emanuel Macron vorgezogene Parlamentswahlen ausgerufen. Die erste Runde findet diesen Sonntag statt. Dem europaskeptischen und rechtsnationalen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen werden in Umfragen gute Chancen eingeräumt, stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus zu werden. Dann würde dieses Lager auch die neue französische Regierung anführen. Dem Weimarer Dreieck gehören Deutschland, Frankreich und Polen an.

(Bericht von John Irish und Alexander Ratz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)