Thyssenkrupp geht im Stahlstreit auf IG Metall zu

Düsseldorf (Reuters) - Nach dem wochenlangen Streit zwischen Thyssenkrupp und der IG Metall über die Zukunft der Stahlsparte gehen die Parteien aufeinander zu.

In einer Grundsatzvereinbarung hätten die Thyssenkrupp AG, die EPCG-Holding des tschechischen Investors Daniel Kretinsky, der Thyssenkrupp Steel-Aufsichtsrat und Thyssenkrupp Steel sich darauf geeinigt, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden sollen, teilte der Konzern am Montag mit. Zudem werde eine zeitnah zu installierende Begleitkommission unter Einbindung der Mitbestimmung und der IG Metall dauerhaft in den Prozess der strukturellen Neuaufstellung eingebunden sein.

