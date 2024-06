Nato-Staaten ernennen Niederländer Rutte zu neuem Generalsekretär

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die Nato-Staaten haben den noch amtierenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte zum neuen Generalsekretär der transatlantischen Allianz ernannt.

Der 57-jährige Rutte soll zum 1. Oktober die Nachfolge von Amtsinhaber Jens Stoltenberg antreten, wie der Nato-Rat der 32 Mitgliedstaaten in Brüssel am Mittwoch einstimmig entschied. Stoltenberg würdigte seinen Nachfolger als "wahren Transatlantiker, starken Anführer und Brückenbauer". Er wisse, dass er die Nato nach zehn Jahren im Amt in guten Händen verlasse, sagte der Norweger. Rutte ist seit 2010 niederländischer Ministerpräsident und damit der am längsten amtierende Regierungschef des Landes.

