Nordkorea führt neuen Raketentest vor Ostküste durch

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat am Mittwoch vor seiner Ostküste einen neuen Testabschuss einer Hyperschallrakete durchgeführt.

Wie das südkoreanische Militär berichtete, soll die Rakete aber in der Luft explodiert sein. Sie sei in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden, teilte das südkoreanische Generalstabskommando mit. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums flog die Rakete in einer Höhe von etwa 100 Kilometern und hatte eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Hochrangige Vertreter Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans verurteilten in einem Telefongespräch den Start als Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und als ernsthafte Bedrohung für den Frieden und die Stabilität in der Region und darüber hinaus.

Auch das US-Kommando für den Indopazifik verurteilte den Start und forderte Pjöngjang auf, von weiteren rechtswidrigen und destabilisierenden Handlungen abzusehen. "Wir sind zu der Einschätzung gelangt, dass dieses Ereignis keine unmittelbare Bedrohung für das US-Personal, das Territorium oder unsere Verbündeten darstellt, beobachten die Situation jedoch weiterhin", hieß es in einer Erklärung.

Nordkorea hatte zuletzt am 30. Mai eine Rakete gestartet. Das Land kritisierte in dieser Woche die Entsendung eines US-Flugzeugträgers zu gemeinsamen Übungen mit Südkorea und Japan und warnte vor einer "überwältigenden, neuen Demonstration der Abschreckung". Nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA fand am Mittwoch in Pjöngjang eine Massenkundgebung anlässlich des Kriegsjubiläums statt, die als Tag des "Kampfes gegen den US-Imperialismus" bezeichnet und die Vereinigten Staaten als Erzfeind genannt wurden.

